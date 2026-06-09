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向榮生技前進東協再現成果 與健眾細胞生醫簽署越南策略合作授權合約

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
向榮生技與健眾細胞生醫舉行「越南市場策略合作授權合約」簽署儀式，健眾細胞生醫董事長黎高興（左）與向榮生醫董事長蔡意文合影。向榮／提供
向榮生技與健眾細胞生醫舉行「越南市場策略合作授權合約」簽署儀式，健眾細胞生醫董事長黎高興（左）與向榮生醫董事長蔡意文合影。向榮／提供

向榮生技（6794）9日宣布，與健眾細胞生醫公司簽定授權合約，雙方攜手將向榮生醫的幹細胞新藥、及其相關產品推向越南及東南亞市場。為今年初獲得菲律賓食品藥物管理局的化粧品通知（Notification of Cosmetic Product）核准後，在東協市場的另一項成果。

向榮生技專精於再生醫學幹細胞新藥開發領域，其間質幹細胞新藥ELIXCYTE，用於治療退化性膝骨關節炎的臨床試驗，已於2025年11月完成臨床三期最後一位病人之收治，除了有機會依再生雙法申請有附款許可之臨時性藥證外，將於本年追蹤期結束後進行解盲依結果申請藥證，為國內再生醫療業者進度最為領先者。

向榮生技的ELIXCYTE另一項慢性腎臟病臨床試驗，也已完成1/2期結案報告，將朝後續臨床階段推進。向榮另一做為化妝品原物料的幹細胞分泌物高濃度外泌體，更在成功外銷至日本後，於2026年初獲得菲律賓食品藥物管理局的化粧品通知（Notification of Cosmetic Product）核准，為台灣首家且目前唯一取證者。

健眾集團深耕東南亞多年，擁有傲人海外成功經驗及豐富資源，集團聲譽卓著，產業多元布局，其健眾細胞生醫則提供跨國、跨領域的新興療法諮詢平台，讓不同需求的海內外客戶透過新知分享，獲得夢想的輪廓，藉由諮詢服務，找到希望的途徑，滿足讓生活更美好的未來。

向榮生技表示，再生醫學為現今全球最受重視的醫療潮流，各國莫不急起直追，東南亞國家亦不例外。健眾與國內幹細胞新藥臨床進度最快的領頭羊向榮合作，可望快速將幹細胞新藥帶入越南並進入東南亞市場，本次強強聯手將深受期待，勢必再創佳績。

越南 生技 幹細胞

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