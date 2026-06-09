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「南霸天」侯西峰睽違28年回來了 重返國揚董座、替二代接班鋪路

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
國揚集團創辦人侯西峰。聯合報系資料照
國揚集團創辦人侯西峰。聯合報系資料照

睽違28年，國揚（2505）創辦人侯西峰回來了！國揚9日股東會後召開董事會，由侯西峰擔任新任董事長。

國揚9日全面改選董事，選出6席董事、3席獨董，新任法人董事為承啟股份有限公司代表人侯西峰、承啟股份有限公司代表人侯嘉騏、百地開發實業代表人彭邵齡、百地開發實業代表人阮劍平、吉贊實業黃光宇、吉贊實業代表人楊永宏。獨立董事則為周章欽、許妙靜、林芳祺。

侯西峰是房地產業的傳奇人物，早年憑藉國揚實業在南台灣攻城掠地，闖出「南霸天」名號，然而，1998年本土金融風暴重創房市與金融體系，國揚實業爆發財務危機，侯西峰也因票據跳票風波辭去董事長職務，並於2002年遭高雄地方法院裁定破產。

不過，侯西峰面對人生與事業低谷，他並未因此退出市場，反而選擇重新出發，「一天平均還款八百萬元」的故事，更成為房地產圈津津樂道的經典傳奇。

近年國揚在雙北及高雄均積極布局，不僅深耕住宅開發，也持續拓展商用不動產與觀光事業版圖，旗下擁有漢神百貨、漢來飯店等重要事業體，逐漸發展成橫跨地產、零售與觀光的企業集團。

如今侯西峰重返董事長大位，正是為了加速接班布局。據房地產業界人士透露，侯西主要考量在於未來希望由女兒侯嘉騏接棒掌舵，但在正式交棒之前，仍希望透過一段時間的歷練與培養，協助接班團隊累積更完整的經驗。因此，侯西峰希望親自帶領集團再衝一波，進一步強化企業競爭力，甚至喊出「讓國揚再次偉大」的目標。

業界人士指出，侯西峰一向具有強烈企圖心與領導風格，即使年過七旬，依然抱持「親自上陣、帶頭衝鋒」的精神。他期待在下一代正式接班前，將國揚推向新的發展階段，目標不只是擴大規模，更希望在產品品質、工程管理、品牌形象及企業制度等各方面全面提升競爭力，朝全台頂尖開發商之列邁進。

房地產

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