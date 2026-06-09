租屋族喘口氣 5月房租年增率1.76%、寫48個月新低

房租降溫訊號明確。據最新行政院主計總處統計，今年5月房租類指數年增率僅1.76%，寫48個月新低，且連續五個月跌破2%，顯示疫後通膨推升的租金漲勢正逐步收斂。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後受到通膨與造價上漲等因素，房價上漲後也帶動租金一路走揚，若從統計來看，過去三年的房租指數年度的年增率都超過2%，是1996年以來房租漲勢最有感的時候。

曾敬德指出，在整體通膨逐漸趨緩，過去幾年租屋可能也陸續換約反映新的租金，因此統計今年以來租金的漲幅年增率都低於2%，是近四年漲幅最和緩的時候，政府也積極推動租金補貼，同步降低租屋族群的負擔。

曾敬德表示，政府為了照顧各類的租屋群族並鼓勵生育，提供不同的租金補貼加碼方案，並且鼓勵房東把閒置房屋對外出租，給予稅負各方面的減免優惠。

他建議，民眾多加善用政府的美意降低每月租金負擔並提升生活品質，補貼後省下的開銷也可以拿來投資或者存起來作為日常甚至日後購屋使用。