產控助攻企業壯大規模 共論產業升級新局

台灣產業控股協會與台灣併購與私募股權協會6月9日假遠東香格里拉怡東園舉辦「從國內外案例看台灣企業轉型產控之路」座談會，邀請到台灣併購與私募股權協會副理事長王勇祥、資誠聯合會計師事務所市場長林一帆、資誠普華國際財務顧問董事林青青、神基控股董事長黃明漢、永信國際投資控股董事長李芳信、研揚科技董事長莊永順與談，分享產業控股的第一手觀察與分析。

「台灣不缺『好的企業』，但台灣需要一個新的產業價值鏈環境。」王勇祥表示，台灣企業仍面臨人才短缺、世代傳承、地緣政治與供應鏈重組的挑戰，「產業控股架構，能有效處理股權架構與資源整合的痛點」。王勇祥認為，許多國際企業早已透過產控架構，打造世界級規模和競爭力，他期盼，台灣也能逐步從優質的單一企業，壯大為世界級的集團企業，延續技術優勢與國際競爭力。

「產業控股透過共同股權，讓企業成為生命共同體，能有效降低競爭並發揮規模經濟，對面對國際競爭的中堅企業而言，就像二次創業。」台灣產業控股協會理事長游明德認為，產控是企業建構生態系的極佳平台，例如在「合組產控」架構下，許多中小型隱形冠軍，可透過換股方式進行二次創業，攜手發展、共同壯大，而「重組產控」架構，則能解決大型企業旗下子公司，在不同階段的成長需求。

「重組是過程，成長是目的，打造敏捷應變的投資架構。」林青青以美國Alphabet為例，Alphabet於2015年透過換股成立控股母公司，將成熟的Google核心業務與新創事業（other bets）切分，使生命周期不同的業務各自設定目標，「產控架構能讓企業保有彈性調整空間，也能視業務需求，適度引進外部資金，是企業發展過程中相對有效率的選擇」，林青青說。

林一帆分析重組產控過程中的決策面向。面對「往上設置控股或往下分割子公司」的抉擇，企業應先釐清是否一定要上市、原有股票代號能否維持、如何維繫上市資格，以及未來子公司獨立上市的可能性。此外，稅務成本也是重組產控的另一重點，包括近期討論度最高的「股權轉換過程是否產生稅負」，就是《企業併購法》第44條之2修法的核心。

「產控是國際化必經之路，關鍵在於內部互信。」專注於健康產業的李芳信認為，重組產控主要面臨的是外部法規與內部溝通兩大困難，目前法規門檻已逐步排除，但「互信基礎」則需要長時間建立。莊永順對於合組產控的「信任」也相當有感，「產控的重點在於信任，而非股權」。他強調，當初建立聯邦式產控，不單純追求擴張，而是為打造「共同成長、彼此賦能」的生態系，讓各公司在擅長的領域發揮、共享資源以降低成本，他更強調，各公司應保持獨立經營與創業精神，創新速度與產業韌性才會更高。

另一方面，產控也有助於資源合理配置。黃明漢指出，產控平台能將不同發展階段的事業體釐清責任分工與資源配置，讓員工清楚知道自己的價值貢獻，並連結到實質的薪酬回報，讓全體上下齊心成長。

游明德表示，產業控股是為解決未來三、五年問題的企業策略選擇。面對受限的台灣市場與未來的國際競爭，企業唯有先擴大規模，當機會來的時候，才有能力爆發成長。隨著《企併法》44-2條修法通過後，未來企業在思考成長策略時，可將產業控股納入選項。台灣產業控股協會今年7月將開辦「產業控股實務課程」，協助企業在面臨整合決策時，走出最適合自己的路徑。