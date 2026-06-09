王座股東會／通過配發現金4元 段純貞澳洲5月開幕、YACHE揮軍馬來西亞

橘子（6180）集團9日公告2026年5月份自結合併營收為新台幣5.77億元，月減12%，主係適逢傳統行業淡季周期；年增4.6%，受惠人氣手遊上月改版效應持續發酵，同時主力端遊月活躍用戶重返近月高點，玩家回流趨勢明顯。累計1~5月自結合併營收達新台幣38.2億元，年減9%。

2026-06-09 16:17