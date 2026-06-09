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2026FIFA世界盃將開打！愛爾達連四屆轉播總代理

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球最受矚目體壇盛事即將展開，2026 FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨至7月20日盛大登場，愛爾達電視宣布，連續四次取得台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv全程完整播出史上首次擴編48隊、共計104場賽事，讓球迷不錯過任何一場精彩對決。

同時，愛爾達指出，將同步授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及有線電視東森電視、無線電視台視播出精選賽事，透過多元平台服務，讓更多台灣觀眾共同參與這場全球足球盛會。

愛爾達電視董事長陳怡君表示，愛爾達長期深耕足球轉播，每年播出超過數千小時頂級職業足球賽事，持續累積專業轉播經驗與服務品質。很榮幸愛爾達再次獲得FIFA肯定，不僅連續五屆轉播FIFA世界盃，更連續四屆獲選擔任台灣地區轉播總代理。

陳怡君表示，愛爾達將投入最完整的轉播資源與最專業的製播團隊，希望在為期39天的世界盃賽事期間，讓所有台灣球迷都能感受到足球帶來的熱情與感動，共同享受這場地表最大派對。

2026 FIFA世界盃將首度擴編為48支球隊參賽，賽程橫跨39天，共進行104場比賽，規模創下歷史新高。來自世界各地的頂尖球星與國家隊將齊聚北美，在美國、加拿大與墨西哥三國共同舉辦的舞台上爭奪世界冠軍榮耀。

除此之外，本屆也將是國際足壇新舊年代的傳承時刻，足壇巨星阿根廷梅西、葡萄牙C羅即將為榮譽而戰，而新生代的法國姆巴佩、挪威哈藍德、西班牙亞馬爾將登上世界舞台，預料上演精采的世代對話，都是本屆賽事的看點之一。

愛爾達強調，將規劃豐富的賽前、賽後節目內容，結合數位平台、社群媒體與跨平台合作夥伴，打造最完整的世界盃觀賽體驗，陪伴球迷一起見證足球歷史新篇章。

同時，愛爾達指出，ELTA.tv將成立FIFA世界盃專區，並獨家提供104場全賽事完整加長版無廣告服務、app即時回看功能、完整VOD服務、中英雙語介面切換，讓無法熬夜的用戶，隨時都能追上精彩賽況。愛爾達也將推出多達10人的超豪華解說陣容，一場不漏完整呈獻轉播服務。

FIFA 世界盃 東森電視

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