快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

國光生攜手賽諾菲再創紀錄 新產線20個月內獲美國藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）9日宣布，與國際大廠賽諾菲合作再創營運新紀錄。因應美國市場需求，合作產品新增第二條產線，團隊在短短一年內完成製程確效PPQ（Process Performance Qualification），並於20個月內順利取得美國FDA藥證。

這項合作展現國光生技在生物製劑製造、品質系統及專案管理上的卓越執行能力，創下合作專案快速取證的重要里程碑。

國光生技表示，賽諾菲是在今年6月初接獲美國FDA通知，國光生技新增第二條產線通過GMP查廠，正式取得美國藥證。賽諾菲對於國光團隊的專業能力、跨部門協作效率及快速回應客戶需求的執行力給予高度肯定。

回顧新增產線專案，緣於國際大廠賽諾菲產品銷售量在美國、英國市場持續成長，提出新增產線及提升產能的需求，希望原先在國光潭子廠區第一條充填線生產的產品，再開出第二條產線，供應美國市場。

此一產能倍增專案於2024年9月下旬啟動，在雙方密切合作下，一年內完成新產線製程確效PPQ，20個月內拿到美國FDA藥證，創下短時間取證的新紀錄，也是雙方合作的重要里程碑。

合作夥伴對於國光團隊的執行力和快速反應能力讚不絕口；不僅如此，這項產品多年來國光潭子廠皆為全球最早開始啟動製程的生產基地，供應全球最重要的市場，顯示客戶對國光品質管理、供貨穩定性及生產規劃能力的高度信任。

此一合作模式不僅反映雙方長期建立的夥伴關係，也彰顯國光在國際供應鏈中的關鍵角色。

隨著全球生物製劑與疫苗市場需求持續成長，國光亦積極與現有及潛在國際夥伴洽談新的合作機會，持續拓展委託開發與製造（CDMO）業務版圖，透過高品質製造能力及國際法規經驗，協助客戶加速產品上市時程，共同開拓全球市場商機。

國光 美國 國光生

延伸閱讀

全福眼科新藥好事近了！BRM424二期臨床結果獲國際藥廠關注 拚年底授權

寶泰生醫PT401基因療法獲國際大廠認可 與默沙東動物保健達成戰略合作

「錢」進生技？生技月7月起跑 保瑞、藥華藥5月營收創高

保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

相關新聞

達欣工股東會／通過配發4.6元現金 董座王人正：後續工程案將擇優布局

達欣工程（2535）9日股東會承認去年財報，並通過每股配發4.6元現金股利；達欣工程董事長王人正表示，達欣工去年在廠房收益，加上新建案完工入帳下，推升2025年全年營收達220.72億元、年增率達50.2%，稅後純益達16.9億元、年成長率達24.8%，每股純益達6.5元、優於2024年5.21元。

王座股東會／通過配發現金4元 段純貞澳洲5月開幕、YACHE揮軍馬來西亞

王座（2751）9日召開2026年股東常會，董事長王耀輝表示，王座將持續推動多品牌展店策略，維持每年8至10家新門市展店節奏，同時深化海外市場布局。其中「段純貞」澳洲首店已於5月正式開幕，「YACHE韓式蔬食」亦規劃進軍馬來西亞市場，持續拓展全球餐飲版圖。對今年整體營運維持審慎樂觀看法，全年營運表現穩健向上。

六角股東會／通過去年全年配發現金3.5元 今年營運向上可期

六角（2732）9日召開股東常會，董事長王耀輝表示，今年國內品牌將持續展店，直營門市店數挑戰200家，海外市場除穩定發展東南亞與澳洲市場外，亦持續推動歐洲與北美市場布局，並以台灣作為品牌孵化與升級核心基地，推動旗下品牌國際化發展，全年營運維持穩健成長。

力麗股東會／今年營運可望優於去年 虧損部門停產、新品量產助攻

力麗（1444）、力鵬（1447）9日召開股東會。力麗暨力鵬董事長郭紹儀表示，去年受到國際政經局勢動盪，加上美國總統川普的關稅政策、多國領袖的輪替、中東戰火的衝突，使得全球供需趨於保守，並使使供應鏈快速轉移。展望今年，力麗、力鵬今年營運應會比去年好，主要是長期虧損部門已於去年底全數提列停產，細丹尼紗及新產品開發也已逐步量產，營運改善效果將逐步顯現。

王座股東會／通過配發4元現金股利 配發率近九成

王座（2751）國際9日召開2026年股東常會，會中承認2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

聯發國際股東會／前五月營收突破5.01億元 創歷史同期新高

聯發國際（2756）9日舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元，針對營運展望，聯發國際畫下未來三年發展藍圖，也正式啟動「四大飛輪策略」，透過茶飲事業、餐食事業、海外市場與供應鏈平台四大核心動能，打造亞洲餐飲品牌國際化平台，朝向全球餐飲品牌集團目標邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。