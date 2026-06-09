供給吃緊推升銅價高檔振盪 大陸市場延續供需緊張局勢

銅價上周仍維持在相對高水位，其主要動能是來自於一些主要生產國的供給持續偏緊、貿易政策不確定性升溫，以及買方對中長期缺口的預期強化。其中，智利在2026年4月的銅產量月減13.8%，凸顯主要產區的產能因品位下降、礦石加工瓶頸等因素，難以快速恢復。行業龍頭如安托法加斯塔與 Codelco 的產量亦持續走弱，加上印尼Grasberg的產能尚未完全恢復，造成全球礦產增量受限。同時，非洲礦場遭遇的干擾也進一步加劇供給壓力，例如剛果 Nchanga 冶煉廠啟動停機維護計畫，將暫時影響粗銅供應。在這些因素的共同影響下，市場對未來幾個月精煉銅及粗銅供給偏緊的預期升溫，銅價在市場對能源轉型與電氣化長期需求的預期下，持續維持相對高檔，即便短期終端需求尚未全面回復，價格仍受供給端支撐而維持偏強走勢。

在中國大陸市場方面，黃銅坯料訂單顯著下降，但一些再生銅棒企業卻對市場持樂觀預期，顯示出終端需求在銅價偏高的狀況下出現分化。黃銅坯料因原料供應吃緊、取得成本高與下游終端淡季等三個因素，使得整理開工率持續低迷，下游採購力度明顯放緩。不過，粗銅市場仍維持緊俏，大陸6月粗銅產能預計穩定運行，粗銅與精煉銅之間的價差有撐，價格底部的支撐條件相對完整。另一方面，LME庫存持續下滑，銅金屬正從歐洲轉移至美國倉庫，顯示區域性庫存重組與貿易流向出現變化，使得歐美之間的價差與溢價結構更為敏感。同時，美國政府對廢銅出口政策的態度，以及川普對精煉銅進口規則的調整，都可能影響廢銅與精煉銅的替代關係。因此，中國再生銅產業鏈對高品質廢銅的取得管道收緊，導致冶煉廠提高對精煉銅依賴，進一步支撐精煉端需求，銅價在需求分化格局下仍維持偏強。

街口投信表示，展望未來一周，銅市仍可能維持在相對高檔振盪，供給端偏緊與需求端分化將成為主要的影響因素。智利產量大幅下滑、非洲冶煉廠停機維護、LME庫存持續下降與銅金屬流向美國，將讓市場對供給端走弱的警覺性提高，任何新的礦場事故或貿易政策變化，都可能觸發銅價在短線上走強。同時，美國對廢銅出口與精煉銅進口規則的調整，可能進一步收緊高品位廢銅流向大陸，逼迫冶煉廠提高對精煉銅依賴，並對價格形成支撐。因此，未來一周的銅價，仍有可能維持在相對高水位，即便其它新的利多或利空消息，可能會擴大價格的波動幅度，但整體仍將維持高檔振盪的格局。