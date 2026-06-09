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群益金鼎證券董事會攜手共學 參訪交流聚焦循環經濟

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證總經理李文柱（中）、董事劉敬村及獨董李伸ㄧ、林蒼祥、蘇秋霞、共同帶領永續辦公室成員及眷屬於宜蘭傳藝中心進行文化永續交流活動及導覽。(群益金鼎證券/提供)
群益證總經理李文柱（中）、董事劉敬村及獨董李伸ㄧ、林蒼祥、蘇秋霞、共同帶領永續辦公室成員及眷屬於宜蘭傳藝中心進行文化永續交流活動及導覽。(群益金鼎證券/提供)

為深化永續發展理念並掌握企業淨零轉型趨勢，群益金鼎證券特地安排於世界環境日（6月5日至6日）舉辦永續轉型與循環經濟標竿參訪交流活動，總經理李文柱率領永續辦公室成員及眷屬，透過實地走訪台泥DAKA園區及鸚鵡螺圖書館等永續標竿場域，深入了解循環經濟、低碳轉型及企業永續發展實務。

群益金鼎證券這次活動獲董事會高度支持，由董事劉敬村及三位獨立董事'李伸一、林蒼祥、蘇秋霞共同參與。董事會認為，永續發展已成為企業治理與競爭力的重要課題，透過實地走訪標竿企業，有助掌握企業轉型趨勢及永續治理實務，展現董事會對永續治理、人才培育及企業永續發展的重視。

這次參訪以台泥DAKA園區及鸚鵡螺圖書館為重點學習場域。台泥近年積極推動低碳轉型、循環經濟及綠色能源布局，將永續發展融入企業核心策略；鸚鵡螺圖書館則以「工業、生態與在地共榮」為核心理念，結合知識傳播、永續教育及地方創生，成為企業永續轉型的重要示範場域。透過現場導覽與交流，參與成員深入了解循環經濟、資源再利用、生態保育及地方共榮等具體實踐成果，親身感受企業如何將永續理念落實於經營管理與企業文化之中。

此外，活動亦將視角延伸至「社會共融與文化永續」面向，特別安排參訪宜蘭白米木屐村及國立傳統藝術中心。白米木屐村透過社區營造與傳統工藝活化，展現地方創生與文化傳承的永續價值；傳藝中心則藉由文化資產保存、工藝傳承及環境友善經營，呈現文化永續的具體實踐，讓參與成員從「環境、社會及文化」等不同面向，完整認識永續發展的多元內涵。

李文柱表示，這次參訪希望透過實地走訪永續標竿企業，學習循環經濟、低碳轉型及地方共榮等實務經驗，借鏡標竿企業推動永續發展的成功模式，作為群益持續精進永續金融服務、深化永續治理及支持企業淨零轉型的重要參考。同時，也期盼透過永續辦公室成員及眷屬共同參與，讓永續理念從職場延伸至家庭，進一步擴大永續影響力。

這次標竿參訪活動，緊密契合聯合國永續發展目標（SDGs）的多項指標，分別是SDG4優質教育、SDG11永續城市與社區、SDG12責任消費與生產、SDG13氣候行動、SDG17多元夥伴關係。

群益金鼎證券表示，未來將持續透過標竿企業交流、永續教育訓練及跨領域學習機制，深化同仁對ESG議題之理解，並結合董事會支持及公司治理力量，共同推動企業永續轉型，朝向更具韌性、更具影響力的永續金融企業邁進。

群益 淨零 永續

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