群益金鼎證券董事會攜手共學 參訪交流聚焦循環經濟

為深化永續發展理念並掌握企業淨零轉型趨勢，群益金鼎證券特地安排於世界環境日（6月5日至6日）舉辦永續轉型與循環經濟標竿參訪交流活動，總經理李文柱率領永續辦公室成員及眷屬，透過實地走訪台泥DAKA園區及鸚鵡螺圖書館等永續標竿場域，深入了解循環經濟、低碳轉型及企業永續發展實務。

群益金鼎證券這次活動獲董事會高度支持，由董事劉敬村及三位獨立董事'李伸一、林蒼祥、蘇秋霞共同參與。董事會認為，永續發展已成為企業治理與競爭力的重要課題，透過實地走訪標竿企業，有助掌握企業轉型趨勢及永續治理實務，展現董事會對永續治理、人才培育及企業永續發展的重視。

這次參訪以台泥DAKA園區及鸚鵡螺圖書館為重點學習場域。台泥近年積極推動低碳轉型、循環經濟及綠色能源布局，將永續發展融入企業核心策略；鸚鵡螺圖書館則以「工業、生態與在地共榮」為核心理念，結合知識傳播、永續教育及地方創生，成為企業永續轉型的重要示範場域。透過現場導覽與交流，參與成員深入了解循環經濟、資源再利用、生態保育及地方共榮等具體實踐成果，親身感受企業如何將永續理念落實於經營管理與企業文化之中。

此外，活動亦將視角延伸至「社會共融與文化永續」面向，特別安排參訪宜蘭白米木屐村及國立傳統藝術中心。白米木屐村透過社區營造與傳統工藝活化，展現地方創生與文化傳承的永續價值；傳藝中心則藉由文化資產保存、工藝傳承及環境友善經營，呈現文化永續的具體實踐，讓參與成員從「環境、社會及文化」等不同面向，完整認識永續發展的多元內涵。

李文柱表示，這次參訪希望透過實地走訪永續標竿企業，學習循環經濟、低碳轉型及地方共榮等實務經驗，借鏡標竿企業推動永續發展的成功模式，作為群益持續精進永續金融服務、深化永續治理及支持企業淨零轉型的重要參考。同時，也期盼透過永續辦公室成員及眷屬共同參與，讓永續理念從職場延伸至家庭，進一步擴大永續影響力。

這次標竿參訪活動，緊密契合聯合國永續發展目標（SDGs）的多項指標，分別是SDG4優質教育、SDG11永續城市與社區、SDG12責任消費與生產、SDG13氣候行動、SDG17多元夥伴關係。

群益金鼎證券表示，未來將持續透過標竿企業交流、永續教育訓練及跨領域學習機制，深化同仁對ESG議題之理解，並結合董事會支持及公司治理力量，共同推動企業永續轉型，朝向更具韌性、更具影響力的永續金融企業邁進。