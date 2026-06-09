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東浦精密光電攜手元大銀行 推出員工持股信託強化員工長期保障

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
東浦精密光電導入員工持股信託制度，與元大銀行完成相關信託契約簽署。元大銀行／提供
東浦精密光電導入員工持股信託制度，與元大銀行完成相關信託契約簽署。元大銀行／提供

東浦精密光電（3290）正式導入員工持股信託制度，並與元大銀行完成員工持股信託契約簽署，藉由建立長期持股與資產累積機制，提升員工福利保障，同時強化企業與員工共同成長的經營理念。

東浦表示，基於長期重視人才培育與留才制度建構，這次推動員工持股信託，主要希望透過穩定且制度化的持股安排，鼓勵員工參與公司長期發展，讓員工能共享企業經營成果。依制度規劃，該公司亦將提供一定比例之購股補助，協助員工逐步累積持股與準備退休資產。

東浦指出，面對全球產業環境快速變化與人才競爭趨勢，除持續投入智慧製造、自動化與全球營運布局外，今年更正式跨入 AI 供應鏈領域，預計於年內啟動 AI 資料中心配電系統零件量產，正式成為 AI 基礎建設關鍵零組件供應商，為公司營運開啟全新成長里程碑。與此同時，也同步強化內部人才照顧與員工福祉，希望建立兼具成長性與穩定性的職場環境。員工持股信託制度的推動，除有助提升員工對企業的認同感與向心力，也能進一步連結個人職涯發展與公司整體營運績效。

東浦表示，此次與元大銀行合作，將結合其於信託管理及金融服務領域的專業經驗，協助制度穩健推行，並兼顧制度透明度與員工權益保障。未來東浦也將持續優化各項人才發展與福利措施，打造企業與員工共享成果、共創長期價值的永續經營模式。

元大 銀行 退休

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