國揚股東會／通過每股現金1元 總座嘆：房市冷 營建股爹不疼、娘不愛

國揚（2505）9日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1元，由董事長林子寬主持。國揚總經理彭邵齡表示，在打房下，目前房市狀況極差，建商乾脆「趴著才不會中槍」，就算台股創高也多集中在科技股，營建股就是「爹不疼、娘不愛，政府更不愛」。

彭邵齡指出，今年第4季將有三重「國揚數位科技大樓」完工交屋，該案總銷70億元，其中公司占比50％，預售階段已全部完銷。另，推案上，今年預計推出土城廠辦案及高雄「國揚鉑御」，合計推案量逾200億元。

國揚近年積極布局都更、公辦都更案等，北部方面，北投大業路都更案已於今年送件，基地面積近900坪，預計最快明年底取得建照，南部著墨在高雄，總銷200億元「左營科技之心」預計明年中取得建照，總銷逾200億元「高雄特貿三公辦都更案」預計今年底取得建照。

談到營建業，彭邵齡表示，目前產業面臨工料雙漲、缺工缺料兩大問題，雖然台灣引進外勞填補人力，但品質仍有落差，對成本降低效果有限，幸好國揚多數工程都已提前跟廠商簽約，將衝擊降到最低。

針對房市近況，彭邵齡認為，房市受到政策影響，買氣明顯冷清，就算有個案表現好，也不太會反映在營建股上，像台股創高也多集中在電子業，營建股是「爹不疼、娘不愛，政府更不愛」，期盼未來政府能在貸款成數、高總價住宅門檻、利率等有放寬或調整的空間。

至於房價上，彭邵齡指出，許多購屋族想等房子破盤價，但房價往往要回頭看，才會知道是最低點，只要地段好、生活機能佳的物件，財力可以負擔，就應該勇於進場，畢竟擁有自有住宅，帶來的安定感，是租房子無法比擬的。

另外，彭邵齡也提到，市場也一直在談論虛坪制問題，但事實上，一個好的住宅，就應該有豐富的公設，如果沒有公設，那住宅只是一個回去睡覺的地方，但每個人分擔一點坪數，卻可以享有健身房、交誼廳等設施，對生活水準會有很大的提升。

在產品坪數上，彭邵齡認為，未來以「經濟坪數」為主，過去年輕人都夢想有大豪宅，但現在趨勢已經轉變，像若是頂客族，20~30坪的一房產品，住起來相當舒適，實用性也高，50坪兩房則是超級舒適，但若是產品壓縮在15~16坪以下，空間則是過於狹小。