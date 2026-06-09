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開始採收遇上大雨加上進口庫存量多 雲林花生價格偏低

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導
雲林花生進入採收期，連日大雨造成部分花生田積水，雖未成災，但價格偏低，農民不知如何是好。記者蔡維斌／攝影
雲林花生進入採收期，連日大雨造成部分花生田積水，雖未成災，但價格偏低，農民不知如何是好。記者蔡維斌／攝影

進入花生採收期，遇上連日大雨，雖未成災但不少花生潮濕，加上2期花生尚有庫存，今年1期栽種面積又增加13%，使價格出師不利，才剛進入採季，價格即跌至每台斤33元35元，尤其進口花生的預期心理下，盤商收購開價不高且意願低，多方衝擊，農民叫苦，期待政府能早日提出解方因應。

雲林是國內花生主產地，每年5月底春作花生進入採收，去年同期花生價格都維持在每台斤50元至53元之間，今年才剛開始採收，價格即跌至每台斤33元左右，尤其連日大雨使花生泡水，更是雪上加霜。

雲林青農也是花生烘乾場負責人張建豪指出，花生價格在每台斤40至45元對農民來說比較合理，目前品質正常的花生只約35元，確有偏低，尤其連日下雨還要請人烘乾，每分地烘乾費用約5、6千元，尤其雨後採收含水、土量大，處理不易，烘乾費會更高，以目前行情加上雨勢，能保本就不錯了。

至於今年1期花生為何價格偏低，張建豪表示，雨後花生含水量高，若不妥善曬乾或烘乾，一旦受悶品質大打扣，價格會更差，尤其去年2期的花生目前尚有不少庫存量，造成盤商買氣弱，加上美國進口花生和關稅問題的預期心理，相對也會造成價格拉不上來。

中華民國花生產業協會理事長黃伯文也指出，去年因2期作花生的價格偏高，本產花生仁每台斤高達80多元，所以很多人就陸續進口花生仁備用，因此庫存增加，今年本產花生才剛始採收，加上未來美國花生進口數量和關稅的情況仍不明朗，所以業者都還在觀望。

農民李姓等人指出，這兩天大雨雖未成災，但去年2期花生還有庫存，盤商收購價格和意願均低，加上今年雲林花生種植面積又增加約13%，如果雨再不停，將可能帶來災損，且美國花生來勢洶洶，多方的衝擊真是有苦難言，期待農政單位能提解方，幫大家共度難關。

土庫農會總幹事黃萬聰指出，為因應國際市場變化，避免花生作物過度集中，近來土庫農會除推出玉米種植、分銷一條龍，並鼓勵農民改種大豆、甘藷，以契作多元種植，降低單一作物帶來的風險。

雲林花生開始採收，因雨勢造成花生的含水和含土量多，相對增加曝曬或烘乾負擔。記者蔡維斌／攝影
雲林花生開始採收，因雨勢造成花生的含水和含土量多，相對增加曝曬或烘乾負擔。記者蔡維斌／攝影

農民 雲林 花生

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