SOGO 股東會╱Garden City 全區開幕估落下半年 今年營收挑戰540億元

遠東SOGO（2845） 9日召開股東常會，通過每股配發現金股利1.2元。面對市場高度關注的大巨蛋商場「Garden City」全區開幕進度，董事長黃晴雯表示，目前商場端能完成的工作都已準備就緒，包括品牌招商及營運團隊均已到位，僅剩使用執照尚待核發，預估全區開幕時程將落在下半年。

整體而言，今年營運重點除了Garden City全區開幕外，也將持續透過館店改裝、會員經營及數位轉型挹注成長動能，全年營收目標挑戰540億元新高。

遠東SOGO去年營收491億元，稅前淨利17.9億元。黃晴雯指出，在零售市場競爭加劇、網購持續分食消費的環境下，公司去年仍繳出穩健成績，其中毛利率逆勢提升0.4個百分點，顯示商品結構與營運效率持續改善。若排除敦化館停業因素，今年前五個月全台同店業績成長約7%，也優於整體零售市場表現。

針對Garden City開發進度，黃晴雯表示，目前商場硬體、品牌招商及營運團隊均已就位，僅剩使用執照等行政程序待完成。由於大巨蛋園區規模龐大且複雜，消防安全、人流疏散等審查標準相當嚴格，公司將全力配合主管機關要求，在合法合規及公共安全前提下推進開幕作業。

她指出，Garden City最大的任務不只是新增一座商場，而是與SOGO忠孝館、復興館形成三大據點布局，打造橫跨忠孝東路三段至四段的「大東區經濟圈」。其中，忠孝館將持續深耕既有客群，復興館聚焦高端精品市場，Garden City則瞄準年輕世代及體驗型消費需求，透過不同定位擴大整體商圈吸引力。

黃晴雯表示，未來零售業競爭已不再只是商品競爭，而是停留時間與回訪率的競爭。Garden City將導入更多國際潮流品牌、運動休閒與文化展演內容，希望創造目的型來客，帶動東區商圈再升級。

近年SOGO持續推動館店改裝，其中復興館精品區改裝後成效顯著，不僅提升消費體驗，也帶動業績成長。未來隨Garden City加入營運，可望進一步發揮聚客效應，強化東區商圈競爭力。

在數位轉型方面，遠東SOGO表示，將持續透過數據分析與AI工具優化營運效率，包括會員精準行銷、社群推播及優惠配置等應用。旗下SOGOplus電商平台去年業績成長約20%，今年目標再成長23%，並結合綠色選品與公益行銷，擴大線上線下整合效益。

此外，股東會也完成董事及監察人改選，新任董監事名單與前一屆相同，維持原有經營團隊架構。黃晴雯表示，面對零售市場變化與成本上升挑戰，未來將持續以創新體驗、數位轉型及永續經營三大方向推動成長，力拚今年營運再創新高。