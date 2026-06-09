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力麗力鵬去年虧損　郭紹儀：今年營運會比去年好

中央社／ 台北9日電

紡纖廠力麗力鵬今天分頭召開股東會，受美國對等關稅等利空衝擊，2家公司去年皆虧損，每股分別淨損0.78元和0.97元，今天股東會通過不分派股利。

力麗暨力鵬董事長郭紹儀今天表示，公司長期虧損的部門都已在去年底全部提列停產；另外公司積極投入細丹尼紗等新產品開發也已逐步量產，看好力麗、力鵬今年營運應該會比去年好。

2025年10月，力麗因不敵中國低價傾銷，宣布瓶用酯粒等部分產品線停工，雖影響公司營收，但相關虧損跟著減少。12月，力鵬公告受全球產能供過於求影響，決定尼龍粒部分產線停工，由於停產項目皆為虧損狀況，停產對公司財務、業務不致造成不利影響。

以今年第1季財報來看，力麗、力鵬皆已轉為獲利狀態，力麗首季每股小賺0.07元，力鵬每股純益0.1元。

力麗 力鵬 利空

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