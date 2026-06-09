Coupang 酷澎擴大舉辦員工捐血公益行動 首度延伸至物流中心

Coupang酷澎持續深耕台灣，再度響應捐血公益行動，台北辦公室及桃園物流中心接連舉辦員工捐血活動，首次將活動場域延伸至Coupang酷澎物流中心，鼓勵物流夥伴共同參與，不僅代表活動規模的升級，更具體展現物流中心在Coupang酷澎營運與企業文化中的重要角色。

Coupang酷澎擴大響應捐血公益行動，首次將活動場域延伸至物流中心，透過更完整且適應不同工作場景的規劃，廣邀逾千名跨團隊員工、物流人員熱血應援，公益動員規模全面升級。

Coupang酷澎台灣環境安全暨衛生長Mark Ross表示：「企業公益的力量，來自每一位員工願意共同參與。今年透過物流中心夥伴的加入，讓企業公益行動不再侷限於辦公室，而是進一步擴展至支撐日常物流營運的第一線團隊，我們期待Coupang酷澎的公益規劃與日常營運更緊密連結，這也象徵了Coupang酷澎在台灣的公益動員能力持續成長。」

物流中心是Coupang酷澎服務消費者、支撐火箭速配體驗的重要基礎設施，也是許多第一線物流人員每日投入工作的核心場域，此次活動廣邀逾千名員工及物流人員響應，為Coupang酷澎在台灣迄今規模最大的員工公益行動之一。從辦公室同仁到物流中心夥伴，Coupang酷澎致力透過更完整的場域規劃與更具包容性的參與方式，讓跨團隊、跨工作場景的同仁都能共同落實企業社會責任。目前「火箭速配」提供最快隔日送達服務。只要商品標註「火箭速配」且在特定時間內完成下單，即可享有快速到貨體驗，打造消費者最佳體驗。

Coupang酷澎鼓勵以行動落實社會參與，兼顧員工自身健康管理。觀察到台灣長期面臨季節性血荒，廣大醫療體系的備血壓力始終存在，衛生福利部過去曾呼籲健康民眾養成定期捐血習慣，共同維持國內血液安全庫存；台灣血液基金會亦持續公布各區血液庫存狀況，提醒社會大眾關注血液供需。Coupang酷澎將捐血納入年度公益規劃，正是希望透過企業內部動員，積極響應公共衛生需求，並以制度化、規模化的方式支持醫療體系。

對 Coupang酷澎而言，捐血不僅是公益行動，也與企業環安衛及員工健康管理理念相呼應。物流中心夥伴長期投入第一線營運工作，健康與安全是維持穩定營運的重要基礎。透過捐血活動前的衛教、資格確認與基本健康檢測，員工可進一步關注自身血壓、脈搏、血紅素等健康狀態，捐血行動與Coupang酷澎重視的環安衛及員工健康管理理念高度呼應，鼓勵員工與物流人員透過事前健康檢測關注自身狀態，將健康意識融入日常工作文化

Coupang酷澎持續推動多元在地公益行動，串聯物流營運與多元公益行動，包括花蓮地震災後關懷、罕見疾病機構合作、以及號召物流人員做公益等。Coupang酷澎將積極實踐更多兼具員工參與、社會需求與在地連結的公益行動，以長期、穩健且貼近在地需求的方式，深化在台灣的營運與社會參與。