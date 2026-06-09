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Coupang 酷澎擴大舉辦員工捐血公益行動 首度延伸至物流中心

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎擴大響應捐血公益行動，首次將活動場域延伸至物流中心，透過更完整且適應不同工作場景的規劃，廣邀逾千名跨團隊員工、物流人員熱血應援。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎擴大響應捐血公益行動，首次將活動場域延伸至物流中心，透過更完整且適應不同工作場景的規劃，廣邀逾千名跨團隊員工、物流人員熱血應援。Coupang酷澎／提供

Coupang酷澎持續深耕台灣，再度響應捐血公益行動，台北辦公室及桃園物流中心接連舉辦員工捐血活動，首次將活動場域延伸至Coupang酷澎物流中心，鼓勵物流夥伴共同參與，不僅代表活動規模的升級，更具體展現物流中心在Coupang酷澎營運與企業文化中的重要角色。

Coupang酷澎擴大響應捐血公益行動，首次將活動場域延伸至物流中心，透過更完整且適應不同工作場景的規劃，廣邀逾千名跨團隊員工、物流人員熱血應援，公益動員規模全面升級。

Coupang酷澎台灣環境安全暨衛生長Mark Ross表示：「企業公益的力量，來自每一位員工願意共同參與。今年透過物流中心夥伴的加入，讓企業公益行動不再侷限於辦公室，而是進一步擴展至支撐日常物流營運的第一線團隊，我們期待Coupang酷澎的公益規劃與日常營運更緊密連結，這也象徵了Coupang酷澎在台灣的公益動員能力持續成長。」

物流中心是Coupang酷澎服務消費者、支撐火箭速配體驗的重要基礎設施，也是許多第一線物流人員每日投入工作的核心場域，此次活動廣邀逾千名員工及物流人員響應，為Coupang酷澎在台灣迄今規模最大的員工公益行動之一。從辦公室同仁到物流中心夥伴，Coupang酷澎致力透過更完整的場域規劃與更具包容性的參與方式，讓跨團隊、跨工作場景的同仁都能共同落實企業社會責任。目前「火箭速配」提供最快隔日送達服務。只要商品標註「火箭速配」且在特定時間內完成下單，即可享有快速到貨體驗，打造消費者最佳體驗。

Coupang酷澎鼓勵以行動落實社會參與，兼顧員工自身健康管理。觀察到台灣長期面臨季節性血荒，廣大醫療體系的備血壓力始終存在，衛生福利部過去曾呼籲健康民眾養成定期捐血習慣，共同維持國內血液安全庫存；台灣血液基金會亦持續公布各區血液庫存狀況，提醒社會大眾關注血液供需。Coupang酷澎將捐血納入年度公益規劃，正是希望透過企業內部動員，積極響應公共衛生需求，並以制度化、規模化的方式支持醫療體系。

對 Coupang酷澎而言，捐血不僅是公益行動，也與企業環安衛及員工健康管理理念相呼應。物流中心夥伴長期投入第一線營運工作，健康與安全是維持穩定營運的重要基礎。透過捐血活動前的衛教、資格確認與基本健康檢測，員工可進一步關注自身血壓、脈搏、血紅素等健康狀態，捐血行動與Coupang酷澎重視的環安衛及員工健康管理理念高度呼應，鼓勵員工與物流人員透過事前健康檢測關注自身狀態，將健康意識融入日常工作文化

Coupang酷澎持續推動多元在地公益行動，串聯物流營運與多元公益行動，包括花蓮地震災後關懷、罕見疾病機構合作、以及號召物流人員做公益等。Coupang酷澎將積極實踐更多兼具員工參與、社會需求與在地連結的公益行動，以長期、穩健且貼近在地需求的方式，深化在台灣的營運與社會參與。

Coupang酷澎重視環安衛及員工健康管理理念，舉辦捐血活動時也鼓勵員工與物流人員透過事前健康檢測關注自身狀態，將健康意識融入日常工作文化。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎重視環安衛及員工健康管理理念，舉辦捐血活動時也鼓勵員工與物流人員透過事前健康檢測關注自身狀態，將健康意識融入日常工作文化。Coupang酷澎／提供

酷澎 捐血 物流

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