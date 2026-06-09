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SOGO大巨蛋商場下半年開幕 黃晴雯：打造三強鼎立

中央社／ 台北9日電

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，位於大巨蛋的遠東Garden City預計今年下半年全區開幕，將打破東區缺乏大型活動腹地與目的性人流的「發展魔咒」，串連東區與信義商圈成全新消費廊帶，估Garden City明年營收可望衝上新台幣100億元，與忠孝館、復興館形成「三強鼎立」。

太平洋崇光百貨股份有限公司（簡稱SOGO）今天召開股東會。黃晴雯會後表示，過去信義商圈因擁有較大活動空間，可舉辦展演與活動帶動人流；相較之下，忠孝商圈受限腹地與空間條件，比較缺乏目的性客流。

隨大巨蛋啟用，結合運動賽事、展演活動及周邊松山文創園區、國父紀念館等資源，以及Garden City今年下半年全區開幕後，將成為人流轉運核心，進一步串連東區商圈與信義商圈，形成全新消費廊帶。

她指出，Garden City開幕時程雖較原先預期延後，主要因量體在台北市是前所未有的複雜與龐大規模，所需的消防安全、人流疏散等驗證程序，都要確保合法合規與公共安全；目前品牌與商場營運團隊均已準備就緒，預計今年下半年開幕。

談到Garden City未來定位，黃晴雯說，Garden City不是要再做一個SOGO，而是打造「新世代體驗型商場」，導入全新商品組合與品牌內容，引進「世界級的潮牌」，以吸引年輕客群與家庭客層；因為未來零售業競爭重點不再只是商品，而是增加消費者停留時間與回訪頻率，商場必須創造更多體驗與互動場景。

遠東SOGO營業總經理吳素吟也表示，Garden City將透過潮流品牌、運動休閒及入門精品配件等商品，成為SOGO培養主顧客的「養成橋樑」。

至於對既有店點影響，黃晴雯表示，復興館定位鮮明，以高端精品客群為主，受衝擊有限，甚至有機會受惠於整體商圈人流增加，帶動精品消費。忠孝館初期人流及業績可能受到約3%至5%的分流影響，但隨著忠孝館、復興館與Garden City形成「三強鼎立」布局，可望吸引更多新客群進入商圈，發揮互補效益。

黃晴雯 大巨蛋 SOGO

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