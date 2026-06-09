日勝生股東會／AI 浪潮催生新商機 搶攻智慧城市與再生水市場

日勝生（2547）9日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利0.8元。董事長林榮顯指出，面對AI產業崛起、超高齡社會來臨及全球淨零轉型趨勢，日勝生已由傳統建設開發商，逐步轉型為以「永續綠生活」為核心的跨域整合集團，聚焦TOD城市開發、康養社區、智慧水資源循環及公共建設等四大領域，布局下一階段長期成長動能。

本業方面，日林榮顯表示，近年積極布局TOD城市更新案，策略已由過去單一建案開發，轉向城市核心節點經營。目前包括台北館前都更案、台中捷運聯開案、高雄R17世運站聯開案，已形成北中南三軸布局。

其中，台北館前都更案日前完成33.94億元聯貸簽約，由臺灣企銀統籌主辦，並獲多家公股與民營銀行參貸，超額認貸率達126%，該案規劃27層A級智慧綠建築商辦。

另，高雄R17案總投資金額超過88.5億元，鄰近台積電（2330）楠梓廠區及左營高鐵站，被市場視為南台灣科技S廊帶的重要指標開發案。全案規劃包括21層產業辦公大樓、18層企業住宅及京站商場，並將透過空橋系統串聯捷運站體。

隨著AI、半導體及科技產業南移，高雄科技城市化趨勢持續加速，具備TOD與產業聚落優勢的大型開發案，將成為未來商用不動產與城市更新的重要受惠者。

日勝生近年亦積極切入高齡健康與康養住宅市場。日勝生表示，隨著台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口突破20%，高齡住宅、智慧照護與健康管理需求快速成長。「三芝日初不老莊園」預計於今年分期完工，全案導入健康監測、智慧定位、緊急照護與社區共融設計，建構結合居住、照護與健康管理的優質康養社區。

林榮顯表示，未來高齡住宅將不再只是單純的住宅產品，而是持續性的健康服務平台；將銀養科技與健康服務深度整合，將成為下一波長期內需市場的核心動能。

水資源與循環經濟布局方面，日勝生旗下寶鼎再生水今年4月正式啟用「桃園北區再生水中心」，為北台灣首座AI智慧化再生水示範廠。目前日勝生累計於桃園水務建設投資已超過175億元，用戶接管突破17萬戶，下水道管網超過170公里。

林榮顯表示，未來桃園北區再生水系統完工後，每日供水量將達11萬CMD，成為北台灣最大再生水廠，將支援科技與產業園區穩定供水需求。再生水已不只是環保工程，而是科技產業與城市韌性的基礎建設。

展望未來，林榮顯表示，日勝生將持續深化ESG治理、智慧建築、低碳建築、AI管理及循環經濟技術，建立具規模化、可複製與長期現金流特性的永續城市模式。未來50年，城市競爭將不再只是GDP，而是需要提供更永續、更健康、更有韌性的生活系統。隨著台灣進入AI科技、高齡社會與淨零轉型時代，具備TOD、智慧城市、康養與水資源整合能力的企業，配合政府政策規劃，預期可成為城市未來升級的重要推動者。