Yahoo 深化AI布局 新聞閱讀體驗升級Al Bot助理登場

Yahoo 9日宣布旗下兩大主力 App同步導入AI升級，整合新聞、財經、運動等多元內容的Yahoo App正式推出「Al Bot 助理」Beta版，集結 「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」三大AI功能。

財經資訊平台 Yahoo股市App同步上線VIP用戶專屬「AI自選股摘要」。Yahoo從「呈現資訊」進化為值得信賴的智慧資訊指南，協助使用者「 理解資訊、找到下一步」。

Yahoo媒體規劃與設計部資深總監謝佳玲表示，Yahoo結合可信內容、專業編輯經驗與AI技術，使用者從看到新聞進一步知道下一步該關注什麼。Yahoo App與Yahoo股市的同步升級，是將AI帶進日常使用情境的最新展現。

延續Yahoo美國團隊在搜尋、電子信箱等產品的AI創新布局，Yahoo App 在台灣推出全新「Al Bot 助理」Beta版，聚焦「更快理解新聞、更直覺取得資訊」兩大需求，整合「焦點探索」、「聽新聞」與「事件整理」三大功能。

「焦點探索」部分，透過AI引導式問答介面與互動圖卡，使用者只需點選提示問題，即可快速探索當事焦點、生活要聞與股市投資動態，1分鐘掌握重要新聞內容。

「Yahoo 聽新聞」在每日早、午、晚時段，透過AI即時整理 Yahoo新聞各類別的重要新聞資訊整理為5大重點，在不同情境下，3分鐘就能聽完每日新聞焦點。

「AI事件整理」擴及更多股市與運動新聞，AI自動梳理事件背景、發展與後續變化，協助使用者快速理解事件全貌與關鍵脈絡。