Grab：一旦落地台灣 會遵守外送專法 對外送員、商家做出三大承諾

東南亞外送平台龍頭Grab今年3月宣布斥資約6億美元（約192億元台幣）現金收購foodpanda台灣業務，Grab集團營運董事總經理余偉騰今（9）日在台灣召開記者會，表達此次收購業務仍須取得主管機關核准，並符合其他交割條件才會完成併購，隨著外送專法7月上線，余偉騰表示，一旦落地台灣，會充分遵守法規，同時，今天也對台灣外送、商家夥伴收入做出三大在地承諾。

東南亞領先的超級應用程式Grab今日提出在地承諾，說明支持外送夥伴與商家夥伴的核心原則。余偉騰表示，「我們以尊重與謙虛的心態進入台灣市場。我們理解，任何的變動都會讓夥伴感到不確定，因此希望提出這些承諾，分享Grab的信念，以及我們計劃如何服務台灣的外送和商家夥伴。若有幸能在這裡營運，我們核心的目標將是確保我們的夥伴能擁有穩定收入、安全地工作，並與我們共同成長。」

他補充道，「若獲批准，Grab 將遵守當地法律和監管要求。我們希望明確表示，Grab是一家獨立的公司，期待能在台灣市場公平競爭，並提升服務標準，提供對當地夥伴與消費者最優質的服務。我們期待與監管機構和工會進行合作對話；此外，我們也在台灣聘請了一位獨立的網路安全顧問，審查公司作業流程，確保我們的營運皆符合資料保護與網路安全法規。」

Grab提出三大在地承諾 ，以 「安定、安穩、安全」來回應外送夥伴對收入穩定性及工作條件的關切，也反映出Grab在每個市場秉持的一貫做法：理解合作夥伴的需求，再建立相應的工具與支持機制來回應及協助。

首先，在安定收入方面，Grab確保轉換期間收入穩定，將轉換期間可能造成的中斷降至最低。

其次，在安穩賦能方面，利用智慧工具提升外送效率，運用Just-In-Time Allocation（JITA）技術，盡可能減少外送夥伴在商家的等待時間。系統會綜合計算餐點準備時長與前往商家的路程，讓外送夥伴能在餐點備妥時抵達取餐，提升配送與接單的效率。

第三，在安全第一方面，Grab透過多項內建功能，鼓勵安全且負責任的駕駛行為。2025 年，Grab 平台上99.9%的行程皆在未發生任何通報安全事件的情況下順利完成。

Grab對商家夥伴也有三點承諾，分別是安定營運、安穩賦能，以及協助台灣餐飲品牌拓展海外新客群的計畫，Grab App內建的自動翻譯功能可協助台灣商家擴大客群；在台旅客們可用他們的語言瀏覽菜單和下單，讓商家更輕鬆接待，並得到新訂單，並將推出商家海外駐點試辦計畫，協助有意拓展並符合試辦條件的台灣餐飲品牌進軍東南亞市場，接觸更多新客群。

Grab 將推出旗下專為合作夥伴打造的技能發展平台 GrabAcademy。GrabAcademy 致力賦能合作夥伴，協助培養相關技能，讓他們不僅能在 Grab 平台、也能在更長遠的職涯道路上持續成長。

Grab 對台灣外送夥伴與商家夥伴所提出的承諾，體現了自創立以來始終相信科技應為每個人創造機會的理念。若有機會能在台灣營運，Grab 期盼透過實際行動證明自己是公平、值得信賴，且致力於長期投入的合作夥伴。