快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

影／Grab余偉騰：支持台灣外送與商家夥伴收入3大在地承諾

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，以尊重與謙虛的心態進入台灣市場。理解任何的變動都會讓夥伴感到不確定，因此希望分享Grab的信念，以及計畫如何服務台灣的外送和商家夥伴。記者曾學仁／攝影
Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，以尊重與謙虛的心態進入台灣市場。理解任何的變動都會讓夥伴感到不確定，因此希望分享Grab的信念，以及計畫如何服務台灣的外送和商家夥伴。記者曾學仁／攝影

Grab擬收購foodpanda台灣外送事業仍須取得主管機關核准並符合其它交割條件得以完成，Grab集團上午宣布承諾將致力為台灣在地外送夥伴與商家夥伴創造永續且安穩的收入機會。

Grab集團營運董事總經理余偉騰（Yee Wee Tang）表示：「我們以尊重與謙虛的心態進入台灣市場，我們理解，任何的變動都會讓夥伴感到不確定，因此希望提出這些承諾，分享 Grab 的信念，以及我們計畫如何服務台灣的外送和商家夥伴。若有幸能在這裡營運，我們核心的目標將是確保我們的夥伴能擁有穩定收入、安全地工作，並與我們共同成長。」Grab希望透明地說明其支持外送夥伴與商家夥伴的核心原則；這些承諾不僅體現Grab自創立以來，致力於推動為每個人創造經濟賦能的使命，也展現長期協助合作夥伴建立永續生計的決心。

余偉騰強調若獲批准，Grab將遵守當地法律和監管要求。Grab是一家獨立的公司，期待能在台灣市場公平競爭，並提升服務標準，提供對當地夥伴與消費者最優質的服務。期待與監管機構和工會進行合作對話；此外，也在台灣聘請了一位獨立的網路安全顧問，審查公司作業流程，確保營運皆符合資料保護與網路安全法規。

Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，以尊重與謙虛的心態進入台灣市場。理解任何的變動都會讓夥伴感到不確定，因此希望分享Grab的信念，以及計畫如何服務台灣的外送和商家夥伴。記者曾學仁／攝影
Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，以尊重與謙虛的心態進入台灣市場。理解任何的變動都會讓夥伴感到不確定，因此希望分享Grab的信念，以及計畫如何服務台灣的外送和商家夥伴。記者曾學仁／攝影

Grab 新加坡

延伸閱讀

Grab 爭取通過收購 foodpanda 提三大承諾 強調未來提供可負擔的價格

外送工會：平台藉專法漲商家費用 籲公平會調查

蕭美琴赴友邦帛琉：不論國家領土大小 都能為世界做貢獻

拚外送經濟 王品攜手Uber Eats串接會員

相關新聞

Grab：一旦落地台灣 會遵守外送專法 對外送員、商家做出三大承諾

東南亞外送平台龍頭Grab今年3月宣布斥資約6億美元（約192億元台幣）現金收購foodpanda台灣業務，Grab集團營運董事總經理余偉騰今（9）日在台灣召開記者會，表達此次收購業務仍須取得主管機關核准，並符合其他交割條件才會完成併購，隨著外送專法7月上線，余偉騰表示，一旦落地台灣，會充分遵守法規，同時，今天也對台灣外送、商家夥伴收入做出三大在地承諾。

大巨蛋商場第四季營運 黃晴雯：打破東區營運魔咒

遠東SOGO今舉行股東會，通過配發現金股利1.2元，對於各界關注的大巨蛋商場Garden City全區開幕時間，董事長黃晴雯表示，可能要到第四季，但強調Garden City會將忠孝東路徹底翻轉，打破東區營運魔咒，打造成為「帶狀零售生態圈」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。