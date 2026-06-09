影／Grab余偉騰：支持台灣外送與商家夥伴收入3大在地承諾

Grab擬收購foodpanda台灣外送事業仍須取得主管機關核准並符合其它交割條件得以完成，Grab集團上午宣布承諾將致力為台灣在地外送夥伴與商家夥伴創造永續且安穩的收入機會。

Grab集團營運董事總經理余偉騰（Yee Wee Tang）表示：「我們以尊重與謙虛的心態進入台灣市場，我們理解，任何的變動都會讓夥伴感到不確定，因此希望提出這些承諾，分享 Grab 的信念，以及我們計畫如何服務台灣的外送和商家夥伴。若有幸能在這裡營運，我們核心的目標將是確保我們的夥伴能擁有穩定收入、安全地工作，並與我們共同成長。」Grab希望透明地說明其支持外送夥伴與商家夥伴的核心原則；這些承諾不僅體現Grab自創立以來，致力於推動為每個人創造經濟賦能的使命，也展現長期協助合作夥伴建立永續生計的決心。

余偉騰強調若獲批准，Grab將遵守當地法律和監管要求。Grab是一家獨立的公司，期待能在台灣市場公平競爭，並提升服務標準，提供對當地夥伴與消費者最優質的服務。期待與監管機構和工會進行合作對話；此外，也在台灣聘請了一位獨立的網路安全顧問，審查公司作業流程，確保營運皆符合資料保護與網路安全法規。