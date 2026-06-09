黑松股東會／迎戰市場變動推數位轉型、營運效率與環境友善三大策略

黑松（1234）9日召開股東常會，會中順利通過114年度財務報告及盈餘分配案，每股配發現金股利1.65元，以今天開盤價34.5元，現金殖利率達4.8%。董事長為張斌堂表示，面對消費市場快速變化與經營環境挑戰，黑松未來將從數位轉型、營運效率與環境友善三大方向持續精進，提升營收、獲利穩健向上攀升。

黑松今年邁入101年，張斌堂指出，未來將從數位轉型、營運效率與環境友善三大方向持續精進，透過推動全員數位應用、產品綠色設計及酒類通路布局，回應市場需求，強化長期競爭力；黑松將持續以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大願景為方向，從產品、通路、營運效率到永續治理持續精進，穩健推動品牌與事業發展，為消費者、股東及社會創造長期價值。

2025年黑松營運表現，合併營收達95.1億元；個體營收80.64億元，營業利益3.81億元，稅後利益8.04億元，毛利率25.08%、純益率9.97%、股東權益報酬率4.27%，每股盈餘（EPS）為2元；股東會通過114年度盈餘分配案，將提撥股東股利6.63億元，全數以現金分派，每股配發1.65元現金股利。

在飲料事業方面，去年「茶花焙香麥茶」表現亮眼，帶動整體黑松茶花系列成長超過兩成。今年黑松除持續推動既有品牌銷售外，也將綠色設計導入經典品牌包裝更新，包含黑松沙士、黑松汽水PET系列導入短瓶標設計，延續品牌識別的同時，使整體包裝更簡潔、俐落，也更符合回收友善方向。

以600mL產品為例，短瓶標設計可使瓶標面積減少54%，降低瓶標塑膠用量；黑松汽水PET系列亦已全面改為透明瓶，有助於後續回收處理。黑松表示，包裝更新不只是外觀調整，更是在兼顧市場接受度、材料成本與生產可行性的前提下，持續推動包裝與製程改善，提升資源使用效率，降低環境影響。

黑松表示，面對原物料、能源及國際局勢變化，公司將定期檢視原物料成本、毛利結構與行銷資源配置，依經營狀況調整資源投入重點，提升資源運用效益。同時，也將全面強化同仁數位工具與AI應用能力，推動各單位將數位工具導入日常作業，提升工作效率與管理品質。

在ESG推動上，黑松以「友善環境」為企業願景，於114年制定「環境政策」，作為溫室氣體、能源、水資源及廢棄物管理的推動原則，並由「永續發展委員會」統籌環境永續議題。114年也新設「供應商永續管理」、「綠色設計」及「節能減碳」三個專案分組，強化跨部門協作與落地執行。

經典飲料品牌黑松沙士與黑松汽水全系列換新裝，兼具時代美感與永續概念。黑松提供

黑松9日召開股東常會，董事長為張斌堂親自主持，會中順利通過114年度財務報告及盈餘分配案，每股配發現金股利1.65元。黑松提供

黑松酒覓具質感與舒適度的選酒空間，為消費者提供專業、安心且貼近需求的服務。黑松提供