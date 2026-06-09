國揚股東會／「南霸天」侯西峰重返董事會 可望接掌董座

國揚（2505）9日召開股東會，會中全面改選董事，選出6席董事、1席獨董，其中侯西峰以承啟公司代表人拿下3.26億權，重返董事會，二女兒侯嘉騏則拿下2.72億權，據悉，侯西峰將睽違28年，重新接任董事長。國揚表示，未來公司發展值得期待，也將更加耀眼。

國揚今日股東會中，最備受矚目的就是侯西峰回歸董事會，且可望重掌國揚董座。據市場人士指出，侯西峰曾私下與內部高層喊出「要讓國揚再次壯大」的口號。

市場人士表示，此次侯西峰傳重返國揚，背後最重要的考量之一，即是為接班鋪路，希望未來給女兒侯嘉騏接班，但接班前還有一段路需要磨練，在這段期間，他想整頓集團，將集團推向新高峰。

近年房市受到政策壓抑買氣，對營建業來說挑戰不小，針對央行下周召開理事會。國揚總經理彭邵齡表示，由於打房近兩年，買氣降溫不少，產業也幾乎是被打趴，有聽說下半年有可能會鬆綁，但具體鬆綁第3戶貸款限制，還是高價住宅認定標準則不清楚，不過仍然希望央行能顧及產業，適時放寬。