台泥啟動「AI 未來賦能計畫」與在地鄰居對話並共同學習「公正轉型」

台泥（1101）9日表示，公司正式啟動「AI 未來賦能計畫」，強調企業的技術進化要與長期共生的在地鄰居對話並共同學習、攜手「公正轉型」。這項賦能計畫的第一階段，是主動走入生產據點周邊的花蓮和平國小及東澳國小，與師生展開 AI 共學，內容涵蓋生成式 AI、無人巡檢機操作與智慧礦山實地參訪。

台泥接著更將在今年7、8 月擴大在鄰近生產據點的和平村、澳花村舉辦課程，邀請部落長輩與居民一起解鎖生活與職場的實用 AI 工具。台泥強調，真正的轉型是對等的集體進化，致力生產據點周邊的每一位鄰居，都能擁有與企業並肩前行的能力。

台泥表示，公司位於花蓮和平的1,000公尺礦區，2025年11月起成為全台首座導入 AI 無人電動礦山車系統的區域，原本手握方向盤的資深司機，轉向智能操控員、駕駛壓路機等新挑戰，開啟第二人生；緊接著，無人巡檢機科技很快也將進駐和平港電廠區域。在這場與全球同步的產業革命中，

台泥推出的賦能與共學課程，採「素養建立－技術體驗－產業實境」推進。首階段攜手創新教育與科技引路的「均一平台教育基金會」、生成式 AI 領域知名講師 AJ 莊哲昀，及無人機教育機構靜宇國際，走進部落小學引導孩子體驗使用生成式AI產出圖片，並以趣味足球賽的形式，學習操控無人機機器。

參與的和平國小學生分享：「以前覺得 AI 離我很遠，沒想到我對它講幾句話，它就幫我畫出和平港的小燕鷗！原來AI可以變成我的小幫手！」在人機協作過程中，東澳國小老師觀察到，許多平時在教室裡學科表現平平的孩子，一握上無人機操控器眼神立刻發亮，甚至力壓高年級學長姐，成為全場進球最多的高手，意外幫偏鄉孩子打開了建立成就感的大門。

最動人的風景則發生在台泥花蓮和平礦區。當部落學童化身「小小記者」走進中控室時，看到昔日在戶外曬得黝黑的叔叔伯伯，現在正坐在智能中控室裡以電腦設定無人礦卡每日行進路線、遠端操控，孩子們驚呼聲與提問不斷，讓出身部落的礦卡駕駛員田祥虎笑著展示雙手回應：「現在叔叔改用鍵盤和滑鼠設定路線，卡車有 AI 眼睛，自己會看路啦！」

帶著學童實際登上1,000公尺礦山體驗的花蓮和平國小蔡佩蓉老師感性分享：「許多孩子的家人就在廠區工作。這次的共學體驗，讓孩子們親眼見證自己家鄉正在發生與全球同步的產業革命，進而對家人的轉型與工作感到無比驕傲。對學校而言，這不是一場單純的課外活動，而是一場學校與企業、老師與學生一起跨界共學、共同成長的深刻歷程。」

延續校園共學的迴響，台泥將於 7 月起暑假將這股 AI 浪潮帶到周邊社區居民家門口，攜手花蓮和平村以及宜蘭澳花村，開設 AI 生活好幫手、AI 工作好助手、無人巡檢機體驗及智慧礦山參訪。除了教授社區媽媽及長輩們一起掌握手機 AI 搜尋與即時翻譯，跨越數位鴻溝；同時也針對中壯年居民，推出如何運用 AI 工具更快速生成簡報與提升文書整理能力。

台泥表示，從公司內跨部門團隊協助 14 位礦山車駕駛同仁轉型，到推出AI 未來賦能計畫，台泥希望透過實際行動證明：減碳與數位轉型不是冰冷的技術汰換，而是攜手利害關係人一起轉型的長遠承諾。