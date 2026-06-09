Grab 爭取通過收購 foodpanda 提三大承諾 強調未來提供可負擔的價格

東南亞超級應用程式Grab計畫收購台灣foodpanda業務，遭遇立委質疑和外送員、產業的反彈。Grab集團營運董事總經理余偉騰（Yee Wee Tang）9日來台，台灣的外送專法將在7月底上路，Uber Eats已經確定提高商家的平台費。余偉騰也表示，將會遵守外送專法的要求，但法令還在討論細節，尚未確定，會提供大家負擔得起的價格，主要是把餅做大，以科技提升效率、降低成本，但並未承諾不提高價格。

他提出包括商家與外送員零成本轉換、導入技術以及安全服務、海外發展等三大承諾，爭取通過公平會等單位的審查。合併案通過後，短期內將先整合兩個平台的外送服務，暫時不提其他業務來台的進度。

Grab擬議收購foodpanda台灣外送事業，目前還在補件階段，還須主管機關核准並符合其他交割條件得以完成。針對外界關心員工、外送員、餐廳等轉換和權益等議題，他表示，有關員工和外送員權益的部分，因併購案還在進行，細節仍須討論，承諾根據台灣的法規照顧員工權益；外送夥伴和餐廳與商家會確保無縫轉換，減少對他們收入影響；現有訂閱會員會轉入Grab會員。

余偉騰表示，集團將以尊重與謙虛心態進入台灣市場。以承諾分享Grab的信念，展現長期協助合作夥伴建立永續生計的決心。他並強調自己「愛吃牛肉麵」，若收購案通過，立刻打包搬來台灣居住，「希望大家介紹好吃的牛肉麵店給我」。

他表示，Grab獨立營運，尊重本地法規，希望與監管機構和工會進行合作對話。針對網路與數據安全，目前在台灣聘請了獨立的網路安全顧問，審查公司作業流程，確保營運皆符合資料保護與網路安全法規。

Grab提出三大承諾，首先對外送員提供安定收入、免費轉換、專人服務，確保轉換期間收入穩定，承諾提供順暢的轉換過程，導入Just-In-Time Allocation（JITA）技術，盡可能減少外送夥伴在商家的等待時間。平台將採行每週結算制，外送夥伴無須預先繳納保證金即可開始接單。

另外他強調，未來對外送員績效獎勵將以完成訂單為主要依據，而非配送速度；並且對於量體較大的訂單，Grab 將自動拆單並分配給多位外送合作夥伴配送，消費者無需支付額外費用，同時避免外送夥伴過度負荷。

針對商家部分，提出商家資料自動移轉，目前享有專人帳戶管理服務的商家合作夥伴，可繼續享有支援，並提供工具協助商家夥伴管理線上業務，包括商家AI助理等服務，讓小商家比照大企業，有AI擔任商家的專屬營運顧問、協助提升營運效率，並提升銷售。

他也承諾商家海外拓展計畫，Grab將推出商家海外駐點試辦、協助海外拓展計畫，協助有意拓展並符合試辦條件的台灣餐飲品牌進軍東南亞市場，接觸更多新客群。