黑松股東會／黑松酒覓獲兩項國際大獎、板橋店8月即將開幕

黑松（1234）9日召開股東常會，會中通過114年度財務報告及盈餘分配案。黑松今年邁入101年，面對消費市場快速變化與經營環境挑戰，未來將從數位轉型、營運效率與環境友善三大方向持續精進，透過推動全員數位應用、產品綠色設計及酒類通路布局，回應市場需求，強化長期競爭力。

在飲料事業方面，去年「茶花焙香麥茶」表現亮眼，帶動整體黑松茶花系列成長超過兩成。今年黑松除持續推動既有品牌銷售外，也將綠色設計導入經典品牌包裝更新，包含黑松沙士、黑松汽水PET系列導入短瓶標設計，延續品牌識別的同時，使整體包裝更簡潔、俐落，也更符合回收友善方向。

在酒類事業方面，黑松去年底開出首家專業酒類專賣店「黑松酒覓」，不僅來客數、營收及會員招募表現均優於預期，更於近期傳出捷報，榮獲2026東京設計獎（Tokyo Design Awards）金獎、2026倫敦設計獎（London Design Awards）兩項國際空間設計大獎。黑松希望透過更具質感與舒適度的選酒空間，為消費者提供專業、安心且貼近需求的酒類服務體驗，第二家門市預計於今年8月在板橋開幕。未來將以服務品質、店點條件及人才培育為前提，彈性調整展店速度，持續強化酒類事業的通路服務能力與品牌經營深度。

黑松表示，面對原物料、能源及國際局勢變化，公司將定期檢視原物料成本、毛利結構與行銷資源配置，依經營狀況調整資源投入重點，提升資源運用效益。同時，也將全面強化同仁數位工具與AI應用能力，推動各單位將數位工具導入日常作業，提升工作效率與管理品質。

在ESG推動上，黑松以「友善環境」為企業願景，於114年制定「環境政策」，作為溫室氣體、能源、水資源及廢棄物管理的推動原則，並由「永續發展委員會」統籌環境永續議題。114年也新設「供應商永續管理」、「綠色設計」及「節能減碳」三個專案分組，強化跨部門協作與落地執行。

黑松持續推動包裝減塑、綠色設計與節能減碳，包含推出無標籤「天霖鹼性離子水」、瓶蓋輕量化，以及將黑松沙士、黑松汽水PET系列導入短瓶標設計，提升包裝回收友善性。在綠色生產方面，黑松中壢廠製造三場為全台首家取得「綠色工廠」標章的飲料業者，製造三場亦取得「綠建築銀級」標章，兩項標章均於115年完成展延，展現黑松長期投入綠色製程、節能管理與永續營運的成果。

營運表現方面，黑松去年合併營收達95.1億元；個體營業收入淨額80.64億元，營業利益3.81億元，稅後利益8.04億元，毛利率25.08%、純益率9.97%、股東權益報酬率4.27%，每股盈餘（EPS）為2元。股東會亦通過114年度盈餘分配案，將提撥股東股利6.63億元，全數以現金分派，每股配發1.65元現金股利。

展望未來，黑松將持續以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大願景為方向，從產品、通路、營運效率到永續治理持續精進，穩健推動品牌與事業發展，為消費者、股東及社會創造長期價值。