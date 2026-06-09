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全家靠兩大策略搶鮮果商機 截切水果年銷突破6億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家靠兩大策略搶鮮果商機，截切水果年銷突破6億元。全家／提供
全家靠兩大策略搶鮮果商機，截切水果年銷突破6億元。全家／提供

全家」鮮果商機發威，截切水果年銷突破6億元！全家便利商店開賣截切水果近20年，長期運用「力挺在地」與「進口嘗鮮」兩大策略，近3年來已推出逾百款多元截切水果，且對應現代人「愛吃不愛切」的痛點，以「免洗、免切」便利型態迎合食用習慣，業績連年成長。

據「全家」銷售觀察，截切水果主力客群為25至44歲青壯年上班族，逾6成為女性消費者，且熱銷商圈集中於醫院型、辦公商圈及車站商圈。其中，夏季果品以蘋果、芭樂及西瓜穩居銷售TOP 3，且搭配茶葉蛋、無糖豆漿與夯番薯等原型健康商品併買習慣顯著，顯示至「全家」購買截切水果，已成為追求健康與便利族群的最佳補給站。

「全家」開賣截切水果近20年，以「力挺在地農產」與「進口水果嘗鮮」雙軌策略，帶動銷售連年成長，去年業績突破6億元。據「全家」銷售觀察，截切水果主力客群為25至44歲青壯年上班族，逾6成為女性消費者，且熱銷商圈集中於醫院型、辦公商圈及車站商圈。其中，夏季果品以蘋果、芭樂及西瓜穩居銷售TOP 3，其中搭配茶葉蛋、無糖豆漿與夯番薯等原型健康商品併買習慣顯著，顯示至「全家」購買截切水果，已成為追求健康與便利族群的最佳補給站。「全家」為持續提升消費者食用質感，更於兩年前即全面優化盒裝水果商品，導入「蜂巢式凹槽專利」以吸附果汁、減少果肉浸泡；同時搭配客製化封膜及固定叉子擺放於凹槽，大幅改善液漏沾手的可能性，為品味鮮果帶來從容優雅的消費體驗。

「全家」力挺在地農業，長期將島嶼旬味零時差直送都會日常，截切水果國產占比近七成，並持續響應農糧署推廣當季果品，自6月10日起至7月7日推出「國產芒果全民挺起來」活動，針對不同消費場景推出兩款當季截切新品：瞄準單人解饞、愛文金煌雙享受的「兩種芒果一起吃」（原價59元），以及鎖定重度水果愛好者的「夏日愛文芒果超值盒」（原價109元）。

全家 水果 西瓜

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