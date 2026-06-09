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和泰公益夢想家第八屆 10強出爐

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司黃正忠董事總經理(左一)、天下雜誌天下永續會林欣蘋副總監(左二)、臺灣大學社會工作學系馮燕名譽教授(左三)、教育部青年發展署國際及體驗學習組吳正煌組長 (右二)、和泰汽車管理本部林裕昌協理(右一)共同合影。和泰集團提供
KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司黃正忠董事總經理(左一)、天下雜誌天下永續會林欣蘋副總監(左二)、臺灣大學社會工作學系馮燕名譽教授(左三)、教育部青年發展署國際及體驗學習組吳正煌組長 (右二)、和泰汽車管理本部林裕昌協理(右一)共同合影。和泰集團提供

和泰集團於6月6日舉辦「第八屆和泰公益夢想家 ESG 提案實作行動」初賽，邀請教育部青年發展署擔任活動指導單位，攜手KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司及多家社會創新組織，共同打造青年永續實踐平台。

來自全台大專院校及高中的18組團隊齊聚一堂，以創新思維回應社會與環境議題，經提案簡報及評審答辯後，共有10組團隊脫穎而出，獲得每隊最高20萬元公益實作津貼，總補助金額達200萬元，正式展開公益實踐行動。

和泰集團自2019年推動「和泰公益夢想家」以來，持續鼓勵青年關注社會需求，透過實際行動發揮影響力。八年來已吸引超過千組學生團隊參與，累計超過70組隊伍獲得公益實作資源支持，將創意構想轉化為具體行動，為社會注入更多正向改變的力量。

本屆競賽依循和泰汽車永續藍圖 M.O.V.E. 四大主軸設計提案方向，包括【Mobility 移動自由】、【Openness 社會共好】、【Value 人才價值】及【Eco 環境友善】，鼓勵青年從生活觀察出發，關注社會與環境議題，並提出具創新性及實踐性的解決方案。

其中，「移動自由」主軸鼓勵學生運用和泰集團旗下 iRent、yoxi等移動服務，探索不同族群的移動需求；「社會共好」聚焦提升社會福祉與弱勢關懷；「人才價值」鼓勵青年自我探索與職涯發展；「環境友善」則引導學生以創新思維回應環境永續挑戰。透過多元議題設計，培養青年以行動實踐永續理念。

為協助學生將想法落實為具體行動，本屆和泰公益夢想家攜手長期投入青年培力及永續創新的協辦單位，包括學習家有限公司、國際城市浪人育成協會、Social AED、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金、台灣影響力投資協會等，共同提供專業資源與實務觀點，引導青年深入探索社會需求與永續議題。透過跨界合作，希望鼓勵更多青年勇於提出創新解方，思考如何運用自身專長回應社會挑戰，為台灣創造更具包容與永續的未來。

本屆初賽邀請產、官、學及社會創新領域專家共同擔任評審，包括教育部青年發展署國際及體驗學習組組長吳正煌、臺灣大學社會工作學系馮名譽教授燕、天下雜誌天下永續會副總監林欣蘋、KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠，及和泰汽車管理本部協理林裕昌。

評審團從社會衝擊程度、議題洞察深度、利害關係人參與廣度，以及企劃完整性、創新性與未來發展可能性等面向進行評選，並鼓勵青年持續關注社會議題，透過深入觀察與實際行動，提出具影響力的創新解方。評審們也肯定參賽團隊展現出的熱忱與行動力，以及對永續議題的關注與投入，讓人看見新世代青年為社會創造正向改變的潛力。

第八屆和泰公益夢想家共選出10組優秀團隊進入實作階段，每隊可獲得最高20萬元公益實作津貼，協助將提案轉化為實際行動。決賽成果策展及發表將於11月28-29日舉行，將進一步選出三組「公益實踐獎」，各頒發5萬元公益基金；以及三組「評審獎」，各頒發3萬元公益基金。

和泰公益夢想家初賽選出10組優秀團隊，提供每隊最高20萬元公益實作津貼，支持青年將創意化為行動（圖為實作津貼獲獎團隊之一）。和泰集團提供
和泰公益夢想家初賽選出10組優秀團隊，提供每隊最高20萬元公益實作津貼，支持青年將創意化為行動（圖為實作津貼獲獎團隊之一）。和泰集團提供

第八屆和泰公益夢想家初賽圓滿落幕，主辦單位和泰集團和泰純青基金會與專業評審團及參賽團隊共同合影留念。和泰集團提供
第八屆和泰公益夢想家初賽圓滿落幕，主辦單位和泰集團和泰純青基金會與專業評審團及參賽團隊共同合影留念。和泰集團提供

團隊 青年 和泰

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