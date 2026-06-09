和泰公益夢想家第八屆 10強出爐

和泰集團於6月6日舉辦「第八屆和泰公益夢想家 ESG 提案實作行動」初賽，邀請教育部青年發展署擔任活動指導單位，攜手KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司及多家社會創新組織，共同打造青年永續實踐平台。

來自全台大專院校及高中的18組團隊齊聚一堂，以創新思維回應社會與環境議題，經提案簡報及評審答辯後，共有10組團隊脫穎而出，獲得每隊最高20萬元公益實作津貼，總補助金額達200萬元，正式展開公益實踐行動。

和泰集團自2019年推動「和泰公益夢想家」以來，持續鼓勵青年關注社會需求，透過實際行動發揮影響力。八年來已吸引超過千組學生團隊參與，累計超過70組隊伍獲得公益實作資源支持，將創意構想轉化為具體行動，為社會注入更多正向改變的力量。

本屆競賽依循和泰汽車永續藍圖 M.O.V.E. 四大主軸設計提案方向，包括【Mobility 移動自由】、【Openness 社會共好】、【Value 人才價值】及【Eco 環境友善】，鼓勵青年從生活觀察出發，關注社會與環境議題，並提出具創新性及實踐性的解決方案。

其中，「移動自由」主軸鼓勵學生運用和泰集團旗下 iRent、yoxi等移動服務，探索不同族群的移動需求；「社會共好」聚焦提升社會福祉與弱勢關懷；「人才價值」鼓勵青年自我探索與職涯發展；「環境友善」則引導學生以創新思維回應環境永續挑戰。透過多元議題設計，培養青年以行動實踐永續理念。

為協助學生將想法落實為具體行動，本屆和泰公益夢想家攜手長期投入青年培力及永續創新的協辦單位，包括學習家有限公司、國際城市浪人育成協會、Social AED、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金、台灣影響力投資協會等，共同提供專業資源與實務觀點，引導青年深入探索社會需求與永續議題。透過跨界合作，希望鼓勵更多青年勇於提出創新解方，思考如何運用自身專長回應社會挑戰，為台灣創造更具包容與永續的未來。

本屆初賽邀請產、官、學及社會創新領域專家共同擔任評審，包括教育部青年發展署國際及體驗學習組組長吳正煌、臺灣大學社會工作學系馮名譽教授燕、天下雜誌天下永續會副總監林欣蘋、KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠，及和泰汽車管理本部協理林裕昌。

評審團從社會衝擊程度、議題洞察深度、利害關係人參與廣度，以及企劃完整性、創新性與未來發展可能性等面向進行評選，並鼓勵青年持續關注社會議題，透過深入觀察與實際行動，提出具影響力的創新解方。評審們也肯定參賽團隊展現出的熱忱與行動力，以及對永續議題的關注與投入，讓人看見新世代青年為社會創造正向改變的潛力。

第八屆和泰公益夢想家共選出10組優秀團隊進入實作階段，每隊可獲得最高20萬元公益實作津貼，協助將提案轉化為實際行動。決賽成果策展及發表將於11月28-29日舉行，將進一步選出三組「公益實踐獎」，各頒發5萬元公益基金；以及三組「評審獎」，各頒發3萬元公益基金。

和泰公益夢想家初賽選出10組優秀團隊，提供每隊最高20萬元公益實作津貼，支持青年將創意化為行動（圖為實作津貼獲獎團隊之一）。和泰集團提供