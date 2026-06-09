大巨蛋商場第四季營運 黃晴雯：打破東區營運魔咒

遠東SOGO今舉行股東會，通過配發現金股利1.2元，對於各界關注的大巨蛋商場Garden City全區開幕時間，董事長黃晴雯表示，可能要到第四季，但強調Garden City會將忠孝東路徹底翻轉，打破東區營運魔咒，打造成為「帶狀零售生態圈」。

遠東SOGO去年全年營收491億元，EPS為1.2元，雖然近年來商場面積變大、體驗型業態增加，毛利都會降低，但遠東SOGO去年毛利仍上升0.4個百分點。

黃晴雯表示，目前Garden City可以「操之在我」的部分已經完成，就只剩使用執照，但Garden City對台北市來說是前所未有的複雜與龐大，因此消防檢查、人流疏散等，市府都非常嚴謹，雖然廠商難免會心急，但是營運一定要合法合規，為了公共安全也願意配合。

對於Garden City的定位，黃晴雯表示，這是首次嘗試全新的商品組合，與現有的店都不同，因為如果要拓展新世代客群，必須要有新商品提案，否則現有的忠孝、復興2店就夠了，而Garden City的商品不只是精品或是優越的生活用品，而是把世界知名的精品潮牌引入，過去SOGO是忠孝商圈商品服務達人，未來則會是忠孝商圈策展人。

黃晴雯認為，未來零售商場比的不再是商品，比的是停留時間與回訪頻率，必須要有足夠的創意、活動，有體驗型經濟才能吸引消費者，商品導向會轉為體驗導向，Garden City有很大的空間，可以突破東區發展腹地不夠的魔咒，找到目的性的流量，達到翻轉東區的目的。

黃晴雯表示，SOGO忠孝館已經營運很久，顧客忠誠度很高，因此不適合做出太大改變，而復興館在精品的地位不言可喻，特別是改裝過後的商品包裝與應對方式，顧客消費體驗完全不同，業績也持續大爆發，即便敦化館去年停業，今年1~5月業績表現很好，同店成長達到7%，對比今年整體百貨零售僅成長2%，反映顧客對於SOGO改裝與定位的支持。

根據台北市府統計，大巨蛋活動期間東區人流30%，營業額增加20%，黃晴雯也說，而若是Garden City全區營運，對於忠孝店的人流、業績初期可能會被影響到3~5%，但長期來說，SOGO在東區就能由雙塔變成三強鼎立。

遠東SOGO旗下位於重慶的遠東城因經營虧損，已於4月30日正式結束營業，遠東集團在大陸實體百貨據點已全面結束營業，對於大陸投資，黃晴雯則表示，在大陸發展不設限，但大陸的政策變化是無法預料的，光是疫情前後就有很大的不同。

黃晴雯表示，每個國家都有自己治理的規律與邏輯，但大陸經濟還沒有回穩，對股東與員工負責的態度下必須要止損，目前會先觀望，但不會放棄大陸這麼大的市場，遠東城停業是短空長多，財務上有很好的調整，也可以持續「練功」，透過Garden City的經驗，未來重返大陸市場會更有底氣。