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寶高智慧園區藝術季啟動 企業共好聯盟打造科技與人文共融新典範

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市經發局局長盛筱蓉致贈感謝狀予研揚科技董事長莊永順（左1）及研揚文教基金會董事長黃慧美（右1）。圖／新北市經發局提供
新北市經發局局長盛筱蓉致贈感謝狀予研揚科技董事長莊永順（左1）及研揚文教基金會董事長黃慧美（右1）。圖／新北市經發局提供

新北市政府經濟發展局攜手研揚文教基金會，共同推動「新店寶高智慧產業園區企業共好聯盟」，於5月28日舉辦「2026寶高藝術季開展活動暨企業共好聯盟計畫說明」，透過藝術展覽、音樂講座、公益串聯及企業參與，打造兼具科技創新、人文關懷與永續發展精神的智慧產業園區。

經發局長盛筱蓉表示，市府持續推動智慧產業園區升級，除了優化產業發展與企業投資環境，更致力於帶動企業落實企業社會責任。寶高智慧產業園區近年透過智慧化管理與節能設施導入，展現環境永續成果，同時結合藝術展演與公益活動，提升園區人文氛圍與員工福祉，期盼透過企業共好聯盟平台，串聯園區企業資源，共同打造宜居、宜業、宜創新的智慧產業聚落，建立跨企業合作的社會責任新典範。

經發局表示，此次「寶高藝術季」自5月28日起展出至8月31日，邀請晴山藝術中心策劃展覽，並集結林佳賢、王莉瑩、張維元、綦宗涵等國內知名藝術家作品進駐園區展出，讓園區員工在忙碌工作之餘，也能感受藝術與生活結合的魅力。

此外，藝術季期間規劃午間音樂沙龍、藝術講座及假日劇場等系列活動。其中，午間音樂沙龍特別邀請Taiwan Connection室內樂團演出，並由知名小提琴家胡乃仁擔任音樂總監，為園區注入藝文氣息；首場藝術講座預計於6月24日舉辦，邀請林佳賢及王莉瑩二位藝術家分享創作歷程，第二場講座則預定於8月舉行，由綦宗涵、張維元與民眾交流創作理念；另於8月22日規劃假日劇場活動，邀請春河劇團演出，由郎祖筠領銜主演懷舊音樂劇《老闆來碗陽春麵》，透過藝文展演豐富園區生活體驗，營造兼具溫度與美感的工作環境。

經發局補充，「寶高智慧產業園區企業共好聯盟」自2024年成立以來，由研揚文教基金會率先投入資源，透過藝文推廣、友善家庭及公益互聯等行動，逐步凝聚園區企業共識，推動企業社會責任實踐，建立產業園區跨企業合作的共好模式。

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