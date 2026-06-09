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海昌生技競拍底價26.67元 打入長庚體系、布局全球高階醫材市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

海昌生技（7814）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股5,000張，其中3,600張採競價拍賣方式承銷，投標期間為6月10日~6月12日，此次競拍之底價為26.67元，預計上櫃掛牌日為6月26日。

海昌生技長期深耕於膠原蛋白醫療器材領域，產品線涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原蛋白再生膜及膠原蛋白骨填料等。公司以成熟且高品質之生產技術，提供多樣規格之產品，可滿足市場上醫師實際使用所需。研發團隊則專注於開發各項新型高階醫療器材及現有產品改良。目前已成功打入長庚醫療體系與三軍總醫院等大型醫療機構體系，建立穩固臨床採用基礎，營運具備穩定現金流支撐。

在技術面上，海昌生技以「多態形膠原蛋白製程技術」與「脫細胞技術」構築競爭門檻，可依不同臨床需求調整材料特性，兼顧強度、操作性與生物相容性，並保留促進組織修復的生長因子。法人指出，該技術平台有助公司持續推升產品附加價值，並強化與同業差異化。

除既有產品線外，海昌生技積極推動高階醫材開發，鎖定具高成長潛力之應用市場。其中，可降解輸尿管支架已取得台灣發明專利並加速國外專利申請，若順利取得許可證，將有機會切入全球泌尿醫材市場，成為海昌生技未來重要成長引擎。相關產品亦被視為具備技術突破與臨床需求支撐的潛力項目。

此外，海昌生技在台灣成為三大豬病非疫國之際，成功透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，布局醫療等級動物來源原料供應鏈，期望符合國際醫療級原料認證並提升供應穩定性。此舉不僅有助成本控管，更有機會形成上游整合優勢，並將認證原料供應全球動物來源的醫療器材大廠，進一步強化長期競爭力。

展望後市，海昌生技表示，將持續拓展東南亞及全球市場，並積極擴展動物醫療領域，同時強化高毛利產品占比。隨著再生醫療應用面持續擴大，加上新產品陸續推進，預計海昌生技在雙引擎驅動下，營運動能可望逐步放大。

醫材 長庚 生技

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