亞洲生技大會7月中起跑 27家頂尖新創競逐國際一線多元資金青睞

「2026 亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2026）」7月中旬起跑，備受矚目的「投資論壇」將帶動精準投資策略趨勢，國際化與多元化規格更勝以往，吸引來自歐美及亞洲的一線創投、家族基金、企業創投（CVC）與投資銀行等跨國機構資本齊聚台灣。

今年大會特別邀請連續創業家-美國宏道資訊（BroadVision）創辦人陳丕宏來台，將以「The Top Five AI Commandments（人工智慧的五大天條）」為題發表專題演講，成為本屆吸睛焦點。期間更有27家頂尖新創路演競逐，爭取策略投資青睞。

台灣生物產業協會副理事長馬海怡表示，「精準投資」時代已經到來，近年創投資金已從過去被動等待標的上門，轉變為企業創辦「Venture Creation」模式，投資人先鎖定特定的市場應用需求，再主動尋找合適投資標的，藉此深度注入資金、人才資源，強力主導公司產品線的存續與發展策略。台灣生技產業要乘勢而起，與此國際潮流銜接，同全球資金展開高度協作，將能大幅提升競爭力，成功登上國際市場舞台。

台灣生物產業發展協會常務理事曾惠瑾指出，近兩年亞洲生技籌資市場持續增溫，BIO Asia-Taiwan 作為區域內規模最大的盛會，不僅吸引大批具潛力的生技新創來台爭取路演（Road Show）機會，各類國際頂尖投資機構也專程來台「選秀」，國際化多元化程度逐年攀升，儼然已成為亞洲生技產業的「華山論劍」舞台。

此外，隨著全球大型藥廠持續面臨專利懸崖壓力，藉由外部創新尋求成長已成主流，技術授權、共同開發、策略投資與併購需求大增。亞洲成為跨國藥廠創新技術來源。台灣資本市場也展現強勁支撐力，隨著今年「再生醫療雙法」正式實施，加上政府「健康台灣」政策全力推動，截至今年第2季，已有超過10家生技醫材企業規劃進入資本市場。

今年的生技投資論壇將於7月15日下午及16日上午登場，聚焦「策略投資」、「全球趨勢」與「建構成功的醫療科技投資」三大主軸。期間將穿插從數十家國內外候選名單中脫穎而出的15家藥品、12家醫材，共計27家頂尖新創進行公司路演。獲選企業多已累積豐富的臨床數據或取得相關認證，已有較成熟的即戰力，將全力爭取國際一線投資機構的青睞。

曾惠瑾補充，今年邀請的與談人，包含台杉資本、台日合作的 DCI 創投、美國一線金融服務機構 Raymond James、香港新世界鄭氏家族基金、韓國友利集團旗下的生技創投，以及國際醫材大廠美敦力（Medtronic）主導業務開發（BD）的高階主管。創業者與投資人可透過論壇，第一手掌握國際機構法人的最新選案思維。

近年AI技術深度導入醫藥生技領域，打破過去生技產業「十年磨一劍」的漫長研發週期，這項變革也吸引了眾多IT產業投資人的目光。本屆主題演講貴賓陳丕宏近年便積極布局生技新創，投資標的橫跨台灣等地的醫材與新藥研發領域。據悉，陳丕宏此次將全程參與大會，與現場產學研團隊深度交流。

台灣生物產業協會秘書長林治華表示，投資論壇不僅是解析資本市場趨勢的窗口，更是鏈結創新技術與全球資本的關鍵平台。透過國際大廠、金融機構、家族基金高階主管與創業團隊的直接對話，將有效協助學研單位及新創公司突破框架，引領實驗室技術成功商轉並打入全球市場。