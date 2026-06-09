寶泰生醫PT401基因療法獲國際大廠認可 與默沙東動物保健達成戰略合作

興櫃生技股寶泰生醫（7850）9日宣布，與美國哈佛大學衍生公司Rejuvenate Bio（RJB），以及全球動物保健領導者默沙東動物保健（Merck Animal Health）達成戰略合作，三方攜手推進基因療法在獸醫上的臨床開發與全球商業化應用，整合各自技術創新、動物保健資源與亞太市場優勢，開創寵物精準醫療新紀元。

這次的三方合作，寶泰將發揮在亞太地區的臨床佈局與市場網絡優勢。早於2024年底，寶泰即與RJB建立授權合作關係，取得PT401亞太市場的獨家權利，PT401是全球首創針對犬隻黏液性二尖瓣疾病（MMVD）的雙基因組合AAV基因治療，透過創新機制，有效阻止心臟病變進展，為傳統藥物治療無法解決的難題提供突破性解決方案。隨著RJB與默沙東動物保健進一步展開戰略研發合作，寶泰將與全球頂尖夥伴形成完整的協作體系。

默沙東動物保健商務發展總監Jim McIntyre表示：「非常期待此次的合作，我們將共同探索具變革潛力的技術與療法，以滿足獸醫學中重要的未被滿足需求。」

犬隻黏液性二尖瓣疾病（MMVD）是導致高齡犬隻心臟衰竭的主要原因，傳統治療無法逆轉疾病進程。PT401作為全球首創針對MMVD的雙基因AAV基因治療，可抑制心臟纖維化並調控能量代謝。寶泰已在亞太推進PT401臨床佈局，獲第22屆國家新創獎肯定，並獲泰國核准啟動臨床試驗。透過與默沙東動物保健及國際技術夥伴的合作，寶泰將獲得充沛的技術支持與全球臨床數據，加速亞太臨床試驗進程，縮短上市時程。

寶泰表示：「此項合作是寶泰發展歷程中的重要里程碑。我們將充分發揮在亞太市場的優勢，與國際頂尖夥伴攜手，確保PT401能夠加速落地，為全球伴侶動物帶來革命性的治療選擇。我們對於未來的發展充滿信心，期待透過共同努力，將PT401打造成為寵物心臟病治療的新標準。」

隨著全球寵物高齡化趨勢加劇，寵物醫療市場迎來爆發性成長。寶泰憑藉精準的選題眼光與堅實的研發實力，成功將國際頂尖的PT401基因療法引入亞洲。此合作不僅加速了PT401在亞太地區的商業化進程，更為寶泰開啟全球市場機遇。寶泰將持續推進臨床試驗，密切與合作夥伴協作，致力於將創新基因療法帶給全球數百萬患病伴侶動物，引領寵物精準醫療進入新紀元。