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美國線貨櫃海運價又要漲 市場估美西、美東航線6月15日前調高報價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球貨櫃受惠於運輸需求強勁，本周起多家船公司陸續宣布加收GRI（通用費率附加費）及燃油附加費，以反映營運成本壓力。圖為長榮「長範輪」。聯合報系資料照
全球貨櫃受惠於運輸需求強勁，本周起多家船公司陸續宣布加收GRI（通用費率附加費）及燃油附加費，以反映營運成本壓力。圖為長榮「長範輪」。聯合報系資料照

全球貨櫃受惠於運輸需求強勁，本周起多家船公司陸續宣布加收GRI（通用費率附加費）及燃油附加費，以反映營運成本壓力。市場預期，到6月15日前美國運價將再調漲500至1,000美元，美西航線將站上5,000美元、美東航線達6,000美元，雙雙寫下一年來新高。

全球貨櫃輪運價已連續六周上漲，在運價持續走升之際，國內貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明及萬海普遍認為，在荷莫茲海峽封鎖風險升高，以及美伊與中東地緣政治局勢持續動盪下，紅海航線短期內恢復正常通行的機率仍低。隨著油價上升帶動燃油成本增加，全球航運市場持續面臨塞港、缺櫃與缺船等供給緊張問題，在貨量集中湧現、運能無法即時擴充的情況下，運價上漲趨勢已相對明確。

物流業者中菲行則指出，受能源價格波動與地緣政治風險影響，部分企業為降低供應鏈中斷風險與運輸成本上升壓力，持續提前安排出貨，推升船舶艙位利用率，進一步帶動運價上行。同時，主要船公司已將燃油附加費調整頻率由每季一次縮短為每月一次，以更即時反映成本變動。

近期市場亦持續關注荷莫茲海峽及中東局勢對全球能源供應與運輸市場的影響。雖然部分油輪與液化天然氣運輸已逐步恢復通行，使區域能源流動略有改善，但地緣政治不確定性仍推升燃油價格、保險成本及整體運輸成本，企業對供應鏈韌性、多元布局與庫存管理的需求同步提升。

國內最大的海運物流業者台驊則認為，中東局勢仍未穩定，紅海危機尚未解除，加上全球需求回溫，多重因素交錯之下，貨櫃運價上漲動能已逐步發酵，看好第2季及第3季運價將持續走升。

亞洲出口商紛紛趕在7月24日美國10%臨時關稅落日前將貨物運抵美國，最新一期出爐運價繼續漲，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達4,552美元，較前一期上漲403美元，周漲幅9.7%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達5,741美元，較前一期上漲408美元，周漲幅7.6%。

運價 美國 中東

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