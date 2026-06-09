聽新聞
0:00 / 0:00
貨櫃三雄第2季獲利看俏
長榮海運（2603）昨（8）日公告5月份合併營收346.56億元，較上月增加32.97億元，月增10.5%，年增更突破三成，較去年同期則增加82.84億元，增幅31.4%；法人看好貨櫃三雄長榮、陽明及萬海6月及第2季的營收、獲利出現想像空間。
長榮海運5月受惠各區域航線載貨量提升，國際海運市場運價走堅，4、5月的營收已經出現年、月雙增，累計前五個月減幅也持續縮小，合併營收為1,525.27億元，較去年同期減少138.21億元，減幅8.3%。
長榮海運公布的5月營收比預期還好，陽明及萬海即將公布的5月營收也將優於4月。法人認為，長榮海運第1季每股盈餘3.84元， 萬海航運首季每股盈餘（EPS）為2.73元，在運價持續走揚及搶艙潮帶動下，長榮、萬海及陽明6月營收同樣具備成長動能，第2季營收與獲利表現將明顯優於第1季。
陽明認為，全球貨櫃航運市場仍面臨供需失衡、地緣政治與經貿政策調整等多重挑戰。OECD與IMF最新預測顯示，全球經濟成長動能雖趨緩，但仍維持溫和成長；然而航運市場受新船交付、紅海危機、歐亞主要港口壅塞、區域衝突等因素影響，供需結構與營運環境仍具高度不確定性。
萬海直指市場搶櫃的急迫性，台灣、中國大陸及整個東南亞市場均出現搶艙現象，各地貨主積極趕在7月24日美國對進口商品10%臨時關稅期限前出貨，帶動全球海運市場自5月重現「大搶艙」熱潮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。