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貨櫃三雄第2季獲利看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮海運（2603）昨（8）日公告5月份合併營收346.56億元，較上月增加32.97億元，月增10.5%，年增更突破三成，較去年同期則增加82.84億元，增幅31.4%；法人看好貨櫃三雄長榮、陽明及萬海6月及第2季的營收、獲利出現想像空間。

長榮海運5月受惠各區域航線載貨量提升，國際海運市場運價走堅，4、5月的營收已經出現年、月雙增，累計前五個月減幅也持續縮小，合併營收為1,525.27億元，較去年同期減少138.21億元，減幅8.3%。

長榮海運公布的5月營收比預期還好，陽明及萬海即將公布的5月營收也將優於4月。法人認為，長榮海運第1季每股盈餘3.84元， 萬海航運首季每股盈餘（EPS）為2.73元，在運價持續走揚及搶艙潮帶動下，長榮、萬海及陽明6月營收同樣具備成長動能，第2季營收與獲利表現將明顯優於第1季。

陽明認為，全球貨櫃航運市場仍面臨供需失衡、地緣政治與經貿政策調整等多重挑戰。OECD與IMF最新預測顯示，全球經濟成長動能雖趨緩，但仍維持溫和成長；然而航運市場受新船交付、紅海危機、歐亞主要港口壅塞、區域衝突等因素影響，供需結構與營運環境仍具高度不確定性。

萬海直指市場搶櫃的急迫性，台灣、中國大陸及整個東南亞市場均出現搶艙現象，各地貨主積極趕在7月24日美國對進口商品10%臨時關稅期限前出貨，帶動全球海運市場自5月重現「大搶艙」熱潮。

長榮海運 營收 萬海

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