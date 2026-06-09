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長榮航孫嘉明任 IATA 理事

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航總經理孫嘉明。 聯合報系資料照
長榮航總經理孫嘉明。 聯合報系資料照

長榮航空（2618）全球布局再傳捷報，長榮航空總經理孫嘉明擔任IATA理事會(Board of Directors, BoD)成員，長榮航空為唯一、首家參與IATA理事會事務的台籍航空公司。

國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)於巴西里約日內盧舉辦第82屆年度大會，會中決議選出長榮航空總經理孫嘉明擔任IATA理事會首位台籍航空理事；在航空業界極具指標性的意義，不僅彰顯長榮航空長期深耕國際民航事務的卓越貢獻深受全球同業肯定，也更體現長榮航空在國際民航產業中舉足輕重的領導地位。

IATA是一個由全球各國航空公司組成的非政府國際組織，自1945年成立以來，已成為航空業最具影響力的機構。總部位於加拿大蒙特婁，並在瑞士日內瓦設有執行辦公室，全球有超過360家航空公司成員，其運輸量占全球航空80%以上。

 IATA理事會是組織內最高核心決策領導機構，負責監督國際航協的策略方向與治理、核准重大政策與治理架構，理事會內共有四大委員會，分別是「治理暨績效委員會」、「產業策略暨政策委員會」、「財務、風險暨審計委員會」和「會員委員會」。

孫嘉明表示，非常榮幸代表長榮航空成為首位進入IATA理事會的台籍成員，這不僅是長榮航空走向國際組織核心的起點，也是台灣民航深具意義的里程碑。站在這個國際民航組織最高決策平台，長榮航空將會攜手國際同業，共同為航空業的永續發展盡一份心力。

長榮航

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