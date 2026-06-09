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台塑四寶下季營運展望正向

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑四寶也於昨（8）日公布6月、第3季營運展望，其中，南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）對於未來的看法都是相對正面，台塑化（6505）對於亞洲汽、柴油煉製價差也預期將可維持穩健。

南亞持續樂觀看待電子材料需求，聚酯、化工、塑膠也有望量價齊揚，6月、第3季均有望月增、季增；台化認為6月營收有望較5月成長；台塑也預期，隨原料供應趨穩、需求旺季將至，第3季營收將優於第2季。

台塑指出，預期6月將受惠中油新三輕恢復開車，產銷量預計較5月增加；第2季營收亦有望較首季大幅成長；第3季逢部分石化產品傳統需求旺季，加上市場供給量減少，預期第3季營收高於第2季。

台化則表示，芳香烴量體大，預期全公司6月營收較5月成長。不過，主力產品中，對二甲苯（PX）及苯乙烯（SM）系列產品表現將呈「兩樣情」：PTA、PX位於獲利區間且利差向好；塑料則因庫存仍高、且中國產能外溢嚴重，預期6月挑戰較大，將減產因應。

展望油價，台塑化則表示，美、伊仍傳出談判進度停滯，預期油價將隨美伊談判消息震盪，但因雙方歧見仍深，談判進度緩慢，預期油價下檔仍有支撐。

產能利用率部分，台塑化預期，6月煉油廠煉量為每日44萬桶，產能利用率81%。

台塑 台塑四寶 台塑化

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