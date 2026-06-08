台灣機械公會2026年「台日機械經貿商談會」雙城開跑！在經濟部國際貿易署全力支持下，台灣機械公會再度率團前往日本，8日在東京、10日在名古屋，展開連續2場「台日機械經貿商談會」，跨海促成180餘組合作商機。

經貿訪問團由機械公會台日機械技術與合作聯誼會會長黃立翰帶團，台灣有25家機械業者，45位代表，日企共27家、50餘位代表參加，進行180餘組一對一媒合洽談，可望在實質訂單與技術結盟上帶來具體的合作成果。

今日商談會舉行前，黃立翰一行先前往拜訪機械振興會館內的6家友好協會，分別為機械振興協會、日本工作機械工業會、日本機器人工業會、日本齒輪工業會、日本鍛壓機械工業會、日本自動車機械器具工業會等，以兩國機械現況與未來進行交流。

機械振興協會常務理事青木朋人表示，日本與台灣關係向來友好，在此景氣低迷之際，台灣機械能充滿朝氣的前來日本商談，相對於較安靜的日本氛圍，讓人感受到台灣的活力並被振奮起來。

青木朋人表示，日本在半導體材料及製程上有深厚的技術，一直都是以服務台灣半導體產業的態度與台灣合作無間。另與日本工作機械工業會專務理事柚原一夫交流時，談及同樣面對到人才不足現狀時，柚原表示該會是用訓練課程的方式來應對人才銜接的問題。

齒輪工業會專務理事宇都木崇則表示，對台灣齒輪工具機希望能有再多一點的了解。6家協會一致認為，台日之間雖有競爭，但也有互補合作的空間。這也是機械公會連續10年辦理台日商談會的主要目的。

這項深具指標性的雙邊交流，參加廠商結構完整，主要由工具機整機、關鍵零組件、周邊設備、電控自動化系統，以及切削工具與研磨耗材等核心領域組成，其中有近半數的廠商已跨入半導體供應鏈行列。

日方代表則涵蓋高階工具機廠、半導體設備關鍵供應鏈，以及深耕機械與自動化領域的專業商社。在日本機械振興協會、日本工作機械輸入協會的攜手合辦下，今年邁入第11個年頭，成為台日機械業定期的商務對接平台。

黃立翰在今天東京場次的開幕致詞時強調：台日機械合作並非「競爭的關係」，而是「戰略的互補」。面對日圓匯率波動與中國機床的全球夾擊，台日聯手將能兼顧日本的工藝品質與台灣的彈性製造能力，共同在半導體、航太、電動車等高附加價值市場中，打造出高應變力與韌性的「台日機械供應鏈」。

名古屋雖為日本高精密工業的保守重鎮，但其汽車與航太產業根基深厚，具備核心技術的完整供應鏈。以往不得其門而入，透過近兩年的商談會，名古屋日商家數已超過東京場次，6成以上為「回訪」的老朋友，顯見台日機械平台已建立起台日雙方高度的信賴感。

今年台灣參團陣容堪稱近年之最，共有25家優質企業共襄盛舉，包含：寶泰、橋鋒、旺毅、世聖、靖達、程泰（1583）、合升、岡豐、台灣引興、中國砂輪、永詮、連結、隆升、友龍、進發、和和、三鋒、台灣鎢鋼、台煒、尚富、添鼎、潭佳、大詠城、宇聯及穎杰等。展現出極強的彈性客製化能力，有近三分之二的洽談代表，接皆能以日文應對商談，讓前來參加的日商充滿安全感。

而日商方面，具代表性的「機械商社」或「工具商社」，連結工具機或零組件製造商與終端客戶間的橋樑。其中，知名大廠CKB商社今年更在東京、名古屋兩場皆派代表全程參與。

而在半導體合作方面，本次也邀請到NIDEC、村田機械、中村留、野村與兼松KGK等指標企業，將有力協助台灣廠商與半導體供應鏈結合，透過台日合作深化全球布局。

為了維持每一場洽談的高成功率，機械公會早在半年前即啟動事前精準對接作業。不僅協助會員廠商逐一釐清對日需求、梳理各產品的獨特優勢，再交由公會於日本的東京服務中心專業顧問們進行日商邀約，促成此次的赴日實體商談。

公會進一步指出，台日合作模式已從過去純粹的代工或零組件買賣，升級至資本結盟、品牌授權、通路行銷、共同研發設計等戰略性合作，期盼今年雙城商談能再度為台日機械合作之路舖陳成功，再創新局。

台日雙方將進行180餘組一對一媒合洽談，可望在實質訂單與技術結盟上帶來具體合作成果。機械公會提供