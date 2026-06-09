台塑四寶5月營收年增逾兩成 南亞站上47個月高點

台塑四寶昨（8）日公布5月營收，四家公司單月營收合計1,289.46億元，年增21.6%、月減7.7%；前五月累計營收6,228.9億元，年增7.1%。其中，南亞（1303）受惠電子材料需求強勁，5月營收一枝獨秀、站上47個月新高，呈現年月雙增。

南亞5月營收288.3億元，年增31.4%、月增4.2%；累計前五月營收1,251億元，年增13%。

其他三家則因戰爭影響原料供應，影響量差及價差，單月營收呈年增、月減。

南亞表示，近期原物料價格雖有回落，但中東情勢變數仍多，關稅波折也尚未落幕，全球市場對通膨與升息的擔憂升高，導致一般民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎控制庫存。然而，AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大。除電子材料外，南亞德州EG廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷，也帶動營收顯著成長。

台塑化（6505）5月營收577.7億元，年增26.9%、月減6.1%；累計前五月營收2,812.89億元，年增6.1%。

台塑化表示，5月銷售價差較4月減少51.8億元，銷售量差增加14.4億元。煉油事業部分，5月煉油廠定檢相關單元已陸續開車，且原料供應逐步回穩，原油煉製量1,151.7萬桶（37.2萬桶／日，31天)，較上月713.9萬桶（23.8萬桶／日，30天）增加437.8萬桶，5月全產品銷售量1,066.1萬桶，比上月增加136.9萬桶。烯烴事業營業額較上月減少3.2%、較去年同期減少10%。

台化（1326）5月營收273.8億元，年增15.5%、月減14.7%；累計前五月營收1,412.3億元，年增10.6%。

台化表示，5月較4月量差減少43.1億元，售價差減少4億元。台化公司部分，麥寮ARO-3廠、SM-2廠安排年度定檢，影響PX、SM外售及萃餘油回售台塑化，售量合計減少26億元；PS、ABS、PP下游客戶因價高無法轉嫁或行情變動快速，普遍觀望並按剛需採購，合計減少8.5億元。

售價部分，則受美伊和談進展反覆影響，油價震盪偏弱，客戶謹慎下單，部分同業削價競爭等因素，影響石化塑膠產品售價較4月走跌。

台塑（1301）5月營收149.5億元，年增0.7%、月減18.4%；累計前五月營收752.63億元，年減3.8%。

台塑表示，5月較4月售量差減少8.5萬噸，主因為中油及台塑石化公司5月乙烯、丙烯原料打折供應，使該公司各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少。