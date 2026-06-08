ROBINMAY導入Appier Agentic AI方案 核心客戶銷售總額成長141%

企業採用AI代理服務，在意投資轉換的投資報酬率（ROI）。AI原生的Agentic AI即服務（AaaS）公司 Appier8日宣布，台灣零售時尚包類品牌ROBINMAY 導入 Appier 數據雲與個人化雲解決方案，整合官網與門市會員數據，透過AI驅動精準會員分群、個人化商品推薦，帶動分群與活動設定效率提升 200%；核心顧客銷售總額成長 141%；高單價商品平均客單價提升17.5%。熱銷商品推薦、首頁推薦等轉換率有效提升，沉睡顧客喚醒轉換率也提高 46.9%。

Appier指出，個人消費旅程更加分散，零售時尚與服飾配件產業正面臨從「觸及流量」走向「精準轉換」的成長挑戰。Deloitte 2026年報告指出，零售業聚焦強化全通路體驗與忠誠度經營，以個人化創造更高顧客價值；67%零售業高階主管加速布局 AI 應用，已具備或預計於未來一年內導入AI驅動的個人化功能，有近七成預期於未來12至24個月內部署Agentic AI支援企業關鍵營運。

ROBINMAY提供兼具質感與多樣化設計的時尚包款，主要客群來自實體門市。過往電商平台僅能分析線上行為，與線下POS及CRM系統存在數據斷層，品牌難以完整掌握線下客群的年齡層、風格偏好與熱門商品趨勢。為解決新客轉換下滑、顧客購買周期拉長等挑戰，ROBINMAY攜手Appier從數據整合、精準分群到AI驅動的個人化互動，全面升級 OMO顧客經營。

ROBINMAY透過Appier顧客數據平台AIRIS整合官網與線下門市POS、CRM會員交易資料，建構360度會員全貌，打通分散的顧客行為與交易數據。利用Appier個人化行銷平台AIQUA及其多元 AI 推薦模型，依據顧客生命周期與分群，針對新消費顧客、Top核心顧客與Top沈睡顧客，進行不同情境的個人化互動，包含相襯商品自動推薦、新品預售溝通與沈睡顧客喚回等，提升轉換與回購效率。並在消費者瀏覽官網時，即時提供一對一個人化產品推薦，讓每一次互動更貼近顧客當下需求與偏好。

未來，雙方將深化AI驅動的數據應用，Appier的AI預測技術可結合站外興趣標籤與門市區域消費意圖，以第三方興趣數據補足品牌自有通路外的受眾行為洞察，推動更精準的OMO門市導流與跨通路成長。Appier AI Agent可串接即時氣象、會員行為與商品資料，依據區域天氣變化、顧客偏好與潛在購買機率，自動生成情境化文案與素材；亦可結合庫存與歷史購買關聯，找出高庫存且低周轉的商品，對其規劃搭售組合與客製化推播。透過從資料串接、受眾洞察、內容生成到行動觸發的 Agentic AI 端到端流程，品牌將能在正確場景與時機創造購物誘因，提升轉換、回購與庫存周轉效率。