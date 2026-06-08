快訊

台積電廠務副總經理申報贈與500張持股 市值逾11億元

不只輔大水樂園？雨彈狂炸雙北「東吳水師再現 」 學生無奈：東吳有自己的黃河

影／馬太鞍溪暴漲 工地主任喊「救我」後失聯...手機定位最後訊號曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

ROBINMAY導入Appier Agentic AI方案 核心客戶銷售總額成長141%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

企業採用AI代理服務，在意投資轉換的投資報酬率（ROI）。AI原生的Agentic AI即服務（AaaS）公司 Appier8日宣布，台灣零售時尚包類品牌ROBINMAY 導入 Appier 數據雲與個人化雲解決方案，整合官網與門市會員數據，透過AI驅動精準會員分群、個人化商品推薦，帶動分群與活動設定效率提升 200%；核心顧客銷售總額成長 141%；高單價商品平均客單價提升17.5%。熱銷商品推薦、首頁推薦等轉換率有效提升，沉睡顧客喚醒轉換率也提高 46.9%。

Appier指出，個人消費旅程更加分散，零售時尚與服飾配件產業正面臨從「觸及流量」走向「精準轉換」的成長挑戰。Deloitte 2026年報告指出，零售業聚焦強化全通路體驗與忠誠度經營，以個人化創造更高顧客價值；67%零售業高階主管加速布局 AI 應用，已具備或預計於未來一年內導入AI驅動的個人化功能，有近七成預期於未來12至24個月內部署Agentic AI支援企業關鍵營運。

ROBINMAY提供兼具質感與多樣化設計的時尚包款，主要客群來自實體門市。過往電商平台僅能分析線上行為，與線下POS及CRM系統存在數據斷層，品牌難以完整掌握線下客群的年齡層、風格偏好與熱門商品趨勢。為解決新客轉換下滑、顧客購買周期拉長等挑戰，ROBINMAY攜手Appier從數據整合、精準分群到AI驅動的個人化互動，全面升級 OMO顧客經營。

ROBINMAY透過Appier顧客數據平台AIRIS整合官網與線下門市POS、CRM會員交易資料，建構360度會員全貌，打通分散的顧客行為與交易數據。利用Appier個人化行銷平台AIQUA及其多元 AI 推薦模型，依據顧客生命周期與分群，針對新消費顧客、Top核心顧客與Top沈睡顧客，進行不同情境的個人化互動，包含相襯商品自動推薦、新品預售溝通與沈睡顧客喚回等，提升轉換與回購效率。並在消費者瀏覽官網時，即時提供一對一個人化產品推薦，讓每一次互動更貼近顧客當下需求與偏好。

未來，雙方將深化AI驅動的數據應用，Appier的AI預測技術可結合站外興趣標籤與門市區域消費意圖，以第三方興趣數據補足品牌自有通路外的受眾行為洞察，推動更精準的OMO門市導流與跨通路成長。Appier AI Agent可串接即時氣象、會員行為與商品資料，依據區域天氣變化、顧客偏好與潛在購買機率，自動生成情境化文案與素材；亦可結合庫存與歷史購買關聯，找出高庫存且低周轉的商品，對其規劃搭售組合與客製化推播。透過從資料串接、受眾洞察、內容生成到行動觸發的 Agentic AI 端到端流程，品牌將能在正確場景與時機創造購物誘因，提升轉換、回購與庫存周轉效率。

零售業 品牌

延伸閱讀

凱基人壽數位轉型 獲最佳數位客戶體驗轉型國際肯定

PChome 24h購物推出「PChome隨行取」 與統一集團OMO整合再升級

健檢市場900億商機誰來接？H2U永悅健康用AI算力佈局「數位健康基礎建設」

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

相關新聞

5月房租 CPI 年增率跌至1.76% 四年新低

國內房租漲勢明顯降溫，主計總處最新公布的5月消費者物價指數（CPI）顯示，房租CPI年增率、住宅租金CPI年增率，雙雙寫下四年來新低紀錄。業者表示，目前資金大量流向股市，即便建商有感降價，銷量也難見明顯回溫，恐怕要等股市進入盤整期，買盤才有機會回流不動產。

種苗業登記爭議 苗栗縣府：「輔導優先」助農民依法申請登記證

未辦理登記種苗業販售植物開罰案例，近來引發農友疑慮，尤其是苗栗縣大湖草莓農友炸鍋，農糧署今天邀各縣市政府研商，苗栗縣政府農業處表示會依決議，輔導優先協助農民依法辦理申請登記證，降低誤觸法令風險。

智新生技台澳布局大躍進 先導工廠下半年啟動試車驗證

智新生技*（7832）8日召開股東常會，會中順利通過各項議案，並承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案。董事長黃先龍表示，公司以IG-002新藥的多元RNA序列為測試基礎，完成外泌體包覆條件評估與製程優化，並取得初步成果，公司並啟動外泌體先導工廠的建置。

台塑化看油價 震盪中有支撐 6月煉油產能提升至81%

台塑化（6505）展望油價表示，美、伊仍傳出談判進度停滯，預期油價將隨美伊談判消息震盪，但因雙方歧見仍深，談判進度緩慢，預期油價下檔仍有支撐。

台化看6月營收回升 產品表現兩樣情 PTA、PX 向好 塑料挑戰較大

台化（1326）展望6月營運，預期營收較5月成長。不過，主力產品中，對二甲苯（PX）及苯乙烯（SM）系列產品表現將呈「兩樣情」：PTA、PX位於獲利區間且利差向好；塑料則因庫存仍高、且中國大陸產能外溢嚴重，預期6月挑戰較大，將減產因應。

穩定民生再加碼 交通部：計程車油價補助每車最高1.5萬元

因應中東衝突牽動國際油價，行政院持續推動民生安定措施，降低能源價格波動對民眾生活與運輸服務的影響。交通部配合行政院政策，加碼辦理交通運價平穩措施，包括公路客運、國內船舶及國內航空票價平穩措施再延長3個月，合計6個月；計程車油價折讓補貼每車再加碼9,000元，每車最高補助提高至1萬5,000元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。