兩岸靚人物／大陸重機品牌創辦人張雪 極簡管理 打造冠軍神車

大陸國產重型機車品牌張雪機車在2026年的世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中多點拿下冠軍後一炮而紅，該機車品牌創辦人、董事長張雪，靠著極簡管理，成功突破國際一線大廠的技術壟斷。

張雪的學歷只有初中畢業，卻打造出冠軍神車820RR，三缸引擎818cc的重型機車，打破杜卡迪（Ducati）、山葉（Yamaha）等國際一線大廠在WSBK賽事長達數十年的壟斷，其成功祕訣竟是「不開會」。

不開會哲學 成功祕訣

張雪認為，頻繁開會是最大的腐敗，張雪機車自創立以來，只開過一次年例會，而且平時的月例會，周例會都很少開，他仍然保留著他當初做修車學徒的那種特質，就是什麼事都要深入第一線處理。

張雪機車的組織層級非常少，只有三級，也就是董事長兼CEO張雪，部長和一線員工，平時做決策的時候也是由部長和一線員工共同參與。

這種管理模式減少層級溝通成本，提升決策效率，同時讓管理者能直接接觸生產細節，確保產品品質與快速迭代推出新產品。

平時張雪就帶領著眾多高管和一線員工在一起，遇到什麼問題就直接現場討論，現場解決。

這種工作方式不僅能夠讓他們接觸到最真實的一線生產情況以及問題，而且能夠大幅提升決策的效率。

正因為這種特殊的管理方式，這才讓張雪機車雖然成立只有兩年時間，卻能夠生產出勁爆的產品。

張雪這種極致的管理方式，對於眾多大陸企業來說具有參考價值，現在很多企業管理方式非常複雜，他們有一道科學的管理方式，任何事情都是有板有眼，流程非常複雜。

例如一線員工遇到一個小問題想要解決，就可能需要不斷地開會，然後層層上報，有可能這個問題傳到決策層的手中，已經在幾天甚至幾個星期之後了，讓工作效率大打折扣。

由於公司成立才兩年多，張雪實施一年兩次調薪制度，90%員工調漲薪水約10%，同時表現不佳的後面10%員工不僅薪水沒漲還要面臨淘汰制；年底則對20~30%的優秀員工進行大幅調薪，最高漲幅可達100%。

高激勵制度 吸引人才

這套機制以高激勵模式吸引頂尖人才，透過「強者翻倍、弱者淘汰」的規則保持組織戰鬥力。薪酬結構上，核心技術人才薪水相當高，資深工程師年薪可達人民幣50萬元以上，核心工程師超過人民幣80萬元，造型總監甚至可達人民幣150萬元，遠高於一線生產員工的月薪人民幣5,000-9,000元之間。

張雪還推行股權激勵制度，公司回購10%股份用來配發給員工，核心幹部已獲得4.5%的股份，涵蓋研發、製造等關鍵領域負責人。此外，張雪學歷低，為鼓勵員工進修，員工進修學習費用可以全額報銷，且不設年資限制，體現「用待遇和文化留人」的理念。

張雪表示，平庸才是最大風險，因此必須保持組織的流動性和戰鬥力，這種「胡蘿蔔加大棒」模式的核心邏輯是，用真金白銀建立信任，再以競爭機制篩選能跟上高速發展的團隊成員。