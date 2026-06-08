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商業興觀點／先賣再做 AI改寫時尚產業

經濟日報／ 周韶珍（商研院南部院區研究員）

當設計可以在幾分鐘內生成、商品可以在生產前先測試銷售，時尚產業的運作邏輯正被人工智慧（AI）重新改寫。

生成式AI正快速滲透時尚產業。從設計、打樣到製造與銷售，AI不再只是輔助工具，而逐步成為企業提升效率與營收能力的關鍵基礎設施。根據McKinsey & Company與Business of Fashion發布的《The State of Fashion》報告，已有超過三分之一的時尚企業導入生成式AI，並可將產品開發時間縮短約20%至30%。這不只是效率提升，而是競爭邏輯的轉變——從比設計，走向比速度與轉換。

回顧幾年前，AI在時尚領域仍停留在創意實驗，然而短短數年，隨著Midjourney、Adobe Firefly、Runway等工具普及，AI已從靈感來源轉為參與決策的工具，並逐步滲透至產品開發與市場端。

最直接的衝擊發生在設計端。過去設計師的價值，在於能否從無到有創造出具風格的作品；如今，AI可以在幾分鐘內生成大量設計方案，設計流程從「創作一個答案」，變成「在多個選項中找出最有市場潛力的方案」，設計師的角色也由創作者轉向決策者。

這個變化，大幅壓縮設計與市場之間的距離。過去新品推出多依賴趨勢預測；現在，設計本身可直接進入市場測試，透過AI生成商品圖與設計樣式，品牌可在產品尚未生產前先行上架，觀察點擊率與轉換率以判斷是否量產。「先賣再做」不再只是策略，而是可被技術實現的常態。

事實上，「先賣再做」並非全新概念，過去在訂製服、群眾募資或快時尚測款中早已存在。然而，受限於打樣、拍攝與上架成本，這類模式難以大規模運作。隨著生成式AI的導入，商品圖與設計內容可快速生成，企業得以同時測試多款設計，並即時取得市場反應。這使「先賣再做」首次具備規模化與系統化運作的條件，從過去的輔助策略，轉變為可普遍採用的商業模式。

當設計與銷售被整合，產品開發流程也隨之改寫，在傳統模式中，打版與樣衣製作需要反覆試錯；如今透過AI與3D技術，企業可完成虛擬打版與數位樣衣模擬，並同步生成電商所需的商品圖與展示內容。開發、展示與測試幾乎同步進行，使新品更快進入市場，開發與需求之間的時間落差大幅縮短。

對台灣而言，這是一個關鍵轉折。長期以ODM/OEM為主的紡織與成衣產業，過去的競爭優勢建立在製造效率；然而在AI與電商驅動下，價值正往設計與市場端移動。若企業仍停留在代工角色，將難以掌握價值鏈核心；相反地，若能結合AI設計工具與電商數據分析能力，則有機會從製造者轉為參與決策的整合者。

AI並未取代設計師或製造人員，而是重新分配價值鏈的角色。當設計可以即時生成、商品可以先測試再生產、供應鏈可以即時調整，時尚產業正逐漸向電商邏輯靠攏。未來真正的競爭關鍵，不只是誰設計得好，而是誰能更快把設計轉化為被市場買單的商品。

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