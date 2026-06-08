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台塑化看油價震盪中有支撐 6月煉油產能提升至81%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑化（6505）展望油價表示，美、伊仍傳出談判進度停滯，預期油價將隨美伊談判消息震盪，但因雙方歧見仍深，談判進度緩慢，預期油價下檔仍有支撐。

產能利用率部分，台塑化預期，6月煉油廠煉量為每日44萬桶，產能利用率81%；第2季平均日煉量35萬桶，產能利用率65%；輕裂廠僅能維持一套運轉，第2季平均產能利用率33%。

至於煉製毛利預估，台塑化指出，預期亞洲柴油、汽油價差均可望保持穩健。台塑化表示，市場原先預期若近期荷莫茲海峽開啟後，中東柴油供給可望回升，故歐洲開始減少柴油進口數量，等待荷莫茲海峽通行，但本周美國與伊朗談判不順，導致減少柴油進口的歐洲仍面臨供給緊縮的局面，加上中國大陸因國內油品需求低迷，且出口仍遭管制，導致6月中國大陸煉廠產能利用率僅70%，使中國大陸柴油出口仍保持低檔，預期亞洲柴油價差保持穩健。

台塑化指出，儘管目前美國汽油零售價已經高於4美元/加侖，但今年上半年美國汽油需求為868萬桶/日，僅略低於去年上半年的873萬桶/日，零售價偏高並未顯著影響美國汽油需求，且美東煉廠產能10萬桶/日停工，加上美東汽油庫存保持5年同期低點，使美國汽油價差保持高點，同時印尼政府持續補貼國內汽油零售價，國內汽油需求持穩，印尼持續進口汽油，支撐亞洲汽油價差保持穩健。

回顧5月油價走勢，台塑化表示，5月最後一周，美國及伊朗傳出已談妥第一階段MOU協議，其中包含伊朗在30天內重啟荷莫茲海峽，美國解除伊朗海上封鎖，另外給予伊朗在60天談判期間內自由銷售石油，加上歸還部分伊朗凍結資產，因協議草案內容具體，市場高度期待荷莫茲海峽近期將重新開放，波斯灣內石油供給有望回歸市場，導致5月最後一周油價跌幅較重，但6月第一周隨即傳出川普修改協議草案，導致伊朗用以色列仍持續攻擊真主黨的理由來終止談判，且再次攻擊科威特美軍基地及海峽船隻來回應美國修改草案內容，導致談判進度停滯，預期油價隨談判進度震盪、下檔仍有支撐。

台塑化8日公布5月營收577.7億元，年增26.9%、月減6.1%。前五月累計營收2,812.89億元，年增6.1％。

台塑化表示，5月銷售價差較4月減少51.8億元，銷售量差增加14.4億元。煉油事業部分，5月煉油廠定檢相關單元已陸續開車，且原料供應逐步回穩，原油煉製量11,517千桶（372千桶/日，31天)，較上月7,139千桶（238千桶/日，30天）增加4,378千桶，5月全產品銷售量10,661千桶，比上月增加1,369千桶。烯烴事業營業額較上月減少3.2%、較去年同期減少10%。

台塑化 油價 荷莫茲海峽

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