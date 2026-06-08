快訊

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

生前曾捲多起官司...精神科名醫李光輝逝世 4家屬聲請拋棄繼承獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

地主只買不賣、產權難流通 北市最難買到的台北門牌「大同區」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋重慶昌吉店主任張智為表示，北大同房價較南大同約低2至3成，20坪左右老公寓總價有機會控制在2000萬元內。（圖：信義房屋提供）
信義房屋重慶昌吉店主任張智為表示，北大同房價較南大同約低2至3成，20坪左右老公寓總價有機會控制在2000萬元內。（圖：信義房屋提供）

北市最小行政區，藏著最難買到的房。根據北市地政局統計，大同區所有權人數全市墊底，信義房屋重慶昌吉店主任張智為指出關鍵，在「長期持有、不易移轉」的地主文化，20坪老公寓總價有機會低於2000萬元，但流通極為有限，進場機會難得。

張智為分析，大同區面積本就為北市最小行政區，早期是全台重要經濟重鎮，累積不少資產雄厚的地主族群，傳統觀念多採「只買不賣」，使得房屋移轉率長期偏低。他指出，過去社會氛圍中，出售房產常與財務困難連結，也讓不少屋主傾向長期持有而非釋出，使市場流通量有限。

區域內發展亦有南北差異。張智為指出，南大同區鄰近市民大道與台北車站生活圈，新案推進相對成熟；北大同區則因位於松山機場航道下方，面臨建築限高與容積條件限制，建商開發誘因較低，都更進展明顯落後。土地多屬住三、住四分區，在容積獎勵有限的情況下，整體整合難度提高，導致新建案供給零星分布。

張智為表示，北大同房價較南大同約低2至3成，20坪左右老公寓總價有機會控制在2000萬元內，近期成交單價多落在每坪5至6字頭；若為電梯大樓，屋齡10年內產品單價約落在9字頭，指標公辦都更案如「斯文首善」以小坪數產品為主，總價帶集中在2000萬元內，詢問度高；而大橋頭站周邊新案「年豐有鄰」，三房產品總價約5000萬元，單價則已達百萬元水準。

張智為觀察，現階段市場主力買方多為預算有限的首購族，以及對區域具生活連結的回流客群，一旦進場，換屋比例並不高。大同區具備「供給少、持有穩」的結構特性，未來仍有危老與公辦都更機會，在市中心土地稀缺的背景下，長期仍具補漲空間。對於重視總價可負擔性、又希望擁有北市門牌的族群，大同區仍提供一條不同於主流熱區的進場路徑。

北大同區內擁有大龍峒保安宮、孔廟等古蹟景點、迪化運動公園、花博園區等大型開放空間，公園綠地資源充足外，市場、夜市與生活機能成熟，且透過捷運通勤至台北車站僅約10分鐘距離，交通便利性不輸市中心。張智為指出，當地仍保有濃厚人情味與老街區氛圍，對部分買方而言具吸引力。

此外，北大同區早期以工業活動為主，城市發展起步較慢，過去十年大型建設與市容更新有限，除圓山花博周邊的環境整理外，整體發展節奏偏緩。近幾年相對具體的利多，僅包括圓山站「圓山綠水」BOT案與明倫社宅開發，未來將引入商場、飯店與住宅機能，為區域增添新動能。

台北車站 台北 北市

延伸閱讀

新北市人氣豪宅前五名！新板特區占三位 新店這豪宅殺進榜

海砂屋變黃金！聖得福奪「內湖江南街」7千坪都更案 地主1坪換1坪

地段為王？ 李同榮：AI時代「房價邏輯」已開始改變

金億興建設「遠見亞洲」亞大特區人文核心新案受矚目

相關新聞

原料供應趨穩、迎需求旺季 台塑估第3季開工率升至76％ 營收優於第2季

台塑（1301）8日說明未來展望，該公司表示，預期6月將受惠中油新三輕恢復開車，產銷量預計較5月增加；第2季營收亦有望較首季大幅成長；第3季逢部分石化產品傳統需求旺季，加上市場供給量減少，預期第3季營收高於第2季。

南亞看好第3季電子材料續旺 化工、聚酯有望量價齊揚

南亞（1303）表示，展望6月及第3季，南亞表示，預估6月營收較5月成長、第2季營收也將季增、年增。並預期第3季電子材料營運佳，營收可望較第2季略為成長。

全福眼科新藥好事近了 BRM424二期臨床結果獲國際藥廠關注 拚年底授權

全福生技（6885）開發中新藥BRM424傳喜訊，總經理徐文祺8日表示，針對神經營養性角膜炎的二期臨床試驗將於今年6月底收案完成。根據開放性（Open-Label）臨床初步結果發現，多數受試患者症狀呈現良好改善效果，且能對病患角膜神經敏感度（Corneal nerve sensation）提供快速的恢復效果。

台股「黑色星期一」帶衰房市？一表看12次股災後不動產表現

亞股8日出現「黑色星期一」，利空消息衝擊台股，今日最大重挫逾2,600點。此波股災是否衝擊房市？

股災後等房災撿便宜？專家：六次歷史告訴你答案

股災不等於房災。信義房屋歸納出六次歷史經驗，只有當金融危機同步引發大量無薪假，才會讓房市出現明顯回檔；現階段短暫動盪對房市影響有限，自用購屋族可趁現在房市尚未反彈時進場看屋。

新北市人氣豪宅前五名 新板特區占三位 新店這豪宅殺進榜

永慶房產集團以央行豪宅門檻6千萬元為篩選條件，統計新北市近一年於永慶房仲網上點閱率最高的前五名熱門高價住宅社區。數據顯示，板橋區「東方富域」奪下點閱榜首，板橋區更以3案入榜，成為本次榜單中聲量最為強勢的行政區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。