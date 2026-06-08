新板特區75折 擁抱板南x三鶯線雙捷宅

信義代銷與新濠建設此次合作超過60億的大案-新濠岳，看準板南線上有個家，已是許多台北人的夢想清單。因三鶯線通車效應、加上土城園區高科技轉型引入上萬就業人口，位於捷運頂埔站2號出口散步6分鐘的純住宅「新濠岳』備受科技菁英、金融高管青睞。

信義房屋旗下信義代銷表示，位於板南線的新板特區新建案已穩站百萬單價，同一條線的亞東醫院站鄰Tpark遠東通訊園區，指標個案成交均單價更急起直追。相形之下、三站之隔的頂埔站不但坐擁土城園區的產業利多，更第一順位卡位捷運三鶯線的通車優勢。「雙捷第一站」純住宅運校重劃區，以更友善的房價跟輕鬆入手的坪數規劃，深具補漲空間。

信義代銷近一步分析，捷運板南線一路串聯南港、信義、北車、新板特區直到土城，為雙北通勤族的置產首選。目前沿線個案以小基地小坪數為主，擁抱山林第一排的大基地真的非常稀有。佔地2497坪的「新濠岳』擁有四面臨路完整綠意街廓，主力規劃1- 3房、坪數落在12-2 9坪，加上高坪效3米6樓高，並結合了完善的飯店級公設，對於長期置身高密度環境的北市購屋族，提供一個相對舒壓又兼具便利的升級選項。

近年由於科技族群「在家工作work from home」的大量需求，「新濠岳』因為腹地夠大，更能創造國際飯店宅的生活價值。近1500坪綠覆面積，挑高6米、面寬32米大廳，加上25米長戶外泳池、健身SPA俱樂部等豐富公設。按個電梯就能擁有渡假般的享受，吸引不少科技園區菁英、相約好友結伴買房當鄰居。

列席全台十大好感建商的「新濠機構』，以「新濠岳』為示範個案，設計申請上已符合鑽石級綠建築、黃金級智慧標章、耐震標章、第一級無障礙環境四大國家級標章。新濠建設以最高建築品質，極致催生一座越住越有價值的家園。