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PChome 24h購物推出「PChome隨行取」 與統一集團OMO整合再升級

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

迎接電商年中盛事618檔期，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物宣布推出全新服務「PChome 隨行取」，串接7-ELEVEN門市兌換服務，會員可於PChome App內購買指定隨取商品，在全台7-ELEVEN門市兌換，品項涵蓋咖啡、飲品、茶葉蛋、鮮食、點心等高頻生活商品，進一步滿足消費者即時、小額、多元的日常消費需求，串聯線上購買與線下兌換場景，強化 PChome 24h購物作為OMO生活消費場景整合者的角色。

PChome 24h購物「PChome 隨行取」服務，主打「咖啡鮮食，隨行取」，將超商高頻、即時、小額的生活消費情境導入PChome App，讓會員除了目的型購物與檔期採購外，透過PChome完成日常咖啡、鮮食、飲品、點心等生活小確幸消費，進一步擴大PChome App在會員日常生活中的使用情境與開啟頻率。滿足會員即時、小額與日常化的消費需求，有助提升會員與平台的互動頻率，帶動消費者接觸站上食品、保健、日用品與生活百貨等多元商品，創造跨品類消費與會員回流機會。

此外，「PChome 隨行取」支援 P幣與OPENPOINT點數折抵，會員可將站上累積的點數，延伸至超商門市兌換折抵消費，進一步擴大點數於線上、線下跨場景的使用彈性。

自5月中旬試營運以來，「PChome 隨行取」已累積銷售超過1萬份，其中美食類商品占比約72%，茶葉蛋、飲品等高頻商品成為主要購買品項；同時，P幣與OPENPOINT點數折抵使用情形活躍，初步顯示會員對跨點數生態與超商日常消費場景具備使用意願。

PChome 統一集團 網路家庭

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