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股災後等房災撿便宜？專家：六次歷史告訴你答案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
股災不等於房災。信義房屋歸納出六次歷史經驗，只有當金融危機同步引發大量無薪假，才會讓房市出現明顯回檔；現階段短暫動盪對房市影響有限，自用購屋族可趁現在房市尚未反彈時進場看屋。信義房屋提供
股災不等於房災。信義房屋歸納出六次歷史經驗，只有當金融危機同步引發大量無薪假，才會讓房市出現明顯回檔；現階段短暫動盪對房市影響有限，自用購屋族可趁現在房市尚未反彈時進場看屋。信義房屋提供

股災不等於房災。信義房屋歸納出六次歷史經驗，只有當金融危機同步引發大量無薪假，才會讓房市出現明顯回檔；現階段短暫動盪對房市影響有限，自用購屋族可趁現在房市尚未反彈時進場看屋。

上周五、六月五日夜盤台指期指數一度觸及跌停大跌4,522點，引發市場對周一開盤的恐慌，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，回顧過去多次股市大跌危機，僅有金融海嘯當年真正影響房市，其他事件多屬短期雜音。

曾敬德分析，金融海嘯起因於雷曼兄弟倒閉引爆全球大規模股災，不僅國人財富大幅縮水，連經濟與就業都受衝擊，科技業與許多產業無薪假大增，導致短期房價明顯回檔，台北房價半年回檔約10%。

曾敬德表示，今年以來台股大漲，幾乎一路無腦做多都會賺錢，但漲多了遇到一些利空，容易出現恐慌殺盤，對於房市來說，台股市值仍較年初「大漲好多個兆」，反而股市震盪一下，會讓部分民眾有居高思危的警覺心，對於房市不見的是壞事。

曾敬德指出，再加上第七波管制以來已經20個月時間消化利空，判斷房市不至於受短期股災衝擊，仍有機會持續築底慢慢復甦。

至於最近的新冠疫情與美國暴力升息，雖然股市同樣有些反應，但當年通膨與造價上揚的力量更強，之後AI更帶動台股大漲，反而半年後台北市房價仍處於上漲階段。

至於去年引發股災斷頭潮的關稅議題，台北市房價半年後並未有明顯變化，當時影響房市最重要的事情是第七波選擇性信用管制，而關稅戰後的跌幅很快就被收復甚至再創新高，但受到政策抑制，房市並未與股市出現同步上揚走勢。

曾敬德表示，股市機會雖多但風險也在增加，當前操作難度增加且高檔也累積不少套牢同學，逢反彈應該控管風險，避免過度槓桿，同時專注本業、認真上班，倘若有自用購屋需求的民眾，也可趁現在房市尚未明顯反彈時，進場慢慢看屋。

房市 信義房屋 雷曼兄弟

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