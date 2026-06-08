影／高都汽車砸20億進駐屏東六塊厝 6000坪車輛整備中心動土

看好屏東潛力，高都汽車股份有限公司今在屏東縣六塊厝產業園區舉行「車輛整備中心新建工程」動土典禮，投資20億元，進駐面積6千坪，城鄉處表示，展現企業深耕屏東、擴大布局南台灣市場的決心，工期預估19個月。

縣長周春米出席見證、高都汽車董事長余榮輝及各界貴賓祈求工程圓滿順利。周春米說，團隊致力推動產業轉型升級與經濟發展，打造優質投資環境，汽車產業方面，屏東有深厚且完整發展基礎，長期累積汽車製造、精密加工、銷售及售後服務等產業能量，是南台灣重要的汽車產業重鎮。

周春米說，高都汽車進駐六塊厝產業園區，將屏東汽車產業版圖從傳統製造與維修服務，延伸至高度數位化車輛智慧整備、後端精密服務及現代化物流管理，象徵屏東汽車產業正式邁向智慧化、高值化與系統化的新階段。

周春米說，高都汽車車輛整備中心設立，未來從研發設計、智慧製造、車輛整備、物流配送到終端服務完整串聯，提升產業整體競爭力，打造具國際視野與市場競爭力的汽車產業生態系。隨著太空產業及火箭技術研發落腳屏東，未來在精密製造、智慧控制、材料科技等領域，可以與汽車產業產生更多跨域合作與技術交流機會，為屏東產業發展開創更多元且具前瞻性的成長空間。

城鄉處表示，六塊厝產業園區，產業用地面積12.39公，縣府跟台糖各一半，縣府部分，土地全數出售，7家廠商申購，今天是第4家廠商動土典禮；台糖地部分，則有3家廠商申租，現行還有9個坵塊招租中。

高都汽車股份有限公司今在屏東縣六塊厝產業園區舉行「車輛整備中心新建工程」動土典禮，投資20億元，進駐面積6千坪，縣長周春米（前排右一）出席見證。記者劉星君／攝影

高都汽車股份有限公司今在屏東縣六塊厝產業園區舉行「車輛整備中心新建工程」動土典禮，投資20億元，進駐面積6千坪，縣長周春米（中）出席見證。記者劉星君／攝影