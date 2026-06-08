艾美特宣示品牌國際化 打進好市多、亞馬遜通路

家電品牌艾美特-KY董事長史瑞斌今天表示，中國市場近年消費信心疲軟，艾美特已開展全球品牌計畫，以不影響現有代工客戶的前提下，打進好市多（Costco）國際通路，第1階段規劃進入韓國、加拿大市場，緊接著英國、法國、西班牙、瑞典、日本等市場。

艾美特今天召開股東會，史瑞斌表示，除好市多通路外，同時在亞馬遜（Amazon）歐洲英、法、德、瑞、義5國線上擴點，拓展過去艾美特品牌的空白地帶。第1階段計畫營收貢獻約10%至15%。對艾美特而言，善用過去國際市場的策略夥伴及通路，是將品牌國際化的最大利器。

史瑞斌指出，2026上半年中國市場消費信心尚未回溫，中東戰爭無預警開打，使塑膠原物料價格急漲30%至40%，與客戶周旋協商調價未能全數反映，面對沉重的成本壓力，反映在第1季的毛利率下滑與無法達成預期的獲利目標。

他說明，歐美市場方面，今年成功接下德國與南非新客戶的訂單，讓艾美特在國際代工上頗有斬獲；此外，今年將新開拓中南美洲墨西哥與巴西等國市場。

艾美特統計，2026年第1季合併營收新台幣18.35億元，毛利率13.32%，營業損失1.42億元，本期淨損1.67億元，每股虧損1.11元；資產負債比率為69%。