南亞攜手蘋果劇團舉辦「廠鄉一家親」活動 逾1,500人參與

南亞（1303）6日晚間在新北市樹林區樹林高中隆重舉辦「廠鄉一家親公益活動」，邀請國內知名蘋果劇團演出原創兒童劇《追夢投手果果》戲碼，現場吸引超過1,500名大小朋友熱情參與，場面熱鬧溫馨，展現企業長期深耕地方，推展文化及關懷弱勢等成果。

活動由南亞公司謝國華處長致詞揭開序幕，另新北市政府朱惕之副市長、蘇巧慧立法委員、樹林區公所洪崇璉區長、洪佳君議員、廖宜琨議員，以及樹林區多位里長皆親臨現場與民同樂。南亞公司表示，台塑企業自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，透過與本土優質劇團合作，至今已累計贊助431場演出，吸引超過42萬人次觀賞，累計投入逾新台幣1.2億元，今年度更將推出19場精采演出，持續為文化傳承注入動力。

此次蘋果劇團演出的《追夢投手果果》，是講述原本個性內向的山羊「果果」如何鼓起勇氣加入棒球隊，建立自信的過程，另外酷炫的視聽覺雙饗宴，讓現場大小朋友充分感受藝術之美。活動同時邀請新北市樂山教養院、基督教貴格會大安弱勢家庭關懷中心等弱勢團體院生到場同樂，展現企業對弱勢關懷的溫暖行動；此外，為了讓民眾在欣賞藝文活動之餘，也能重視自身健康管理，特別邀請亞東紀念醫院於現場設置健康服務站，提供乳癌、子宮頸癌及大腸癌等免費三癌篩檢服務。

南亞表示，公司除深耕文化與公益關懷外，更積極落實ESG永續發展。在2025年CDP全球評選中，南亞與企業夥伴共7家公司榮獲「氣候變遷」與「水安全」雙「A」級最高殊榮，在全球172家、臺灣僅20家獲得雙「A」殊榮的公司中，台塑企業即占了臺灣近四成席次，獲獎數高居全臺之冠。除了環境永續，南亞更啟動百億轉型計畫，跨足醫療材料領域，並以樹林廠為基地，於2025年建置全臺首座血袋工廠，並取得ISO 13485及QMS系統認證，初期以減白血袋、細胞培養袋、真空採血管，以及高階手術用抗沾黏膜等四項為核心，建立南亞醫材品牌，用科技守護國人健康。另外台塑企業也將環保結合運動，連續四年贊助台北101垂直馬拉松，並支持2025雙北世壯運，提供100%廢棄寶特瓶製成的環保賽衣，凸顯企業環保與永續的理念。

南亞樹林廠秉持企業創辦人回饋社會之精神，亦號召廠區同仁、眷屬組成「環保志工服務隊」共同維護廠區周邊環境清潔及響應生態保護，並持續關懷弱勢團體，定期辦理寒冬送暖及關懷弱團體愛心活動等，由上到下全體動員熱心公益，實踐企業兩位創辦人「取之於社會、用之於社會」之理念。

南亞謝國華處長最後表示，感謝各界貴賓及好鄰居們多年來的支持與鼓勵，未來南亞公司將持續結合文化傳承、公益關懷與環保永續三大面向，攜手社區共創幸福美好家園。