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首位台籍航空公司理事 長榮航空總經理孫嘉明加入IATA理事會

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國際航空運輸協會理事長威利．沃爾什(左)歡迎長榮航空孫嘉明總經理(右)加入IATA理事會，共同開創IATA的策略方向與航空產業發展重點。圖／長榮航空提供
國際航空運輸協會理事長威利．沃爾什(左)歡迎長榮航空孫嘉明總經理(右)加入IATA理事會，共同開創IATA的策略方向與航空產業發展重點。圖／長榮航空提供

國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）昨天（7日）於巴西里約日內盧舉辦第82屆年度大會（IATA Annual General Meeting），會中決議選出長榮航空孫嘉明總經理擔任IATA理事會（Board of Directors, BoD）成員，長榮航空為唯一首家參與IATA理事會事務之台籍航空公司。

長榮航空說明，IATA理事會是組織內最高核心決策領導機構，負責監督國際航協的策略方向與治理、核准重大政策與治理架構，理事會內共有四大委員會，分別是「治理暨績效委員會（Governance and Performance Committee）」、「產業策略暨政策委員會（Industry Strategy & Policy Committee）」、「財務、風險暨審計委員會（Finance, Risk & Audit Committee）」和「會員委員會（Membership Committee）」。

長榮航空總經理孫嘉明獲選為IATA理事會成員，在航空業界極具指標性的意義，不僅彰顯長榮航空長期深耕國際民航事務的卓越貢獻深受全球同業肯定，也更體現了長榮航空在國際民航產業中舉足輕重的領導地位。長榮航空總經理孫嘉明表示，非常榮幸代表長榮航空成為首位進入IATA理事會的台籍成員，這不僅是長榮航空走向國際組織核心的起點，也是台灣民航深具意義的里程碑。站在這個國際民航組織最高決策平台，長榮航空將攜手國際同業，共同為航空業的永續發展盡一份心力。

國際航空運輸協會理事長威利．沃爾什（Willie Walsh）指出，非常高興地歡迎孫嘉明總經理加入IATA理事會，期待藉助他在客運與貨運領域的豐富經驗，共同開創IATA的策略方向與航空產業發展重點，並持續監督IATA的各項會務運作。

IATA是一個由全球各國航空公司組成的非政府國際組織，自1945年成立以來，已成為航空業最具影響力的機構，總部位於加拿大蒙特婁，並在瑞士日內瓦設有執行辦公室，全球有超過360家航空公司成員，其運輸量佔全球航空80%以上。IATA作為全球航空產業體系的核心，扮演著串聯全球航網與確保營運標準化的關鍵角色，例如管理全球機場代碼、全球航空公司代碼。透過IATA的清帳計劃（Billing and Settlement Plan, BSP）以及新分銷能力（New Distribution Capability, NDC）等前瞻性技術標準，航空公司得以在複雜的跨國營運中大幅降低行政門檻，並與國際市場無縫接軌。

長榮航空

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